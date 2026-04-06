"Se hablaba de que Trump había estado en el hospital este fin de semana, pero el presidente desmiente todos los rumores sobre su 'fallecimiento'"

Tras un intenso fin de semana de especulaciones, el presidente Donald Trump ha reaparecido en una rueda de prensa para desmentir todos los rumores sobre su fallecimiento y su estado de salud. Su ausencia, que desató todo tipo de teorías en Washington, se debió al seguimiento de una delicada operación militar, según ha explicado el propio mandatario en una comparecencia analizada en el programa La Linterna de COPE por el periodista David Alandete.

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La razón de que Trump permaneciera fuera del foco mediático ha sido el rescate de un piloto estadounidense cuyo F-15 fue derribado en territorio iraní. Durante dos días, el soldado estuvo escondido en una carrera contrarreloj que mantuvo en vilo a la Casa Blanca ante el riesgo de que fuera capturado por el enemigo. La operación, que duró 50 horas, culminó con éxito, tal y como anunció el propio presidente.

Un rescate de película

José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos en el Instituto Franklin, ha señalado la importancia de este éxito: "Si hubiera caído en manos de la Guardia Revolucionaria iraní, hubiera supuesto una crisis importante para el gobierno de Donald Trump". Además, según el experto, probablemente "hubiera sido un impedimento para alcanzar algún tipo de acuerdo de alto el fuego". El éxito de esta misión de búsqueda y rescate ha reforzado la posición de Trump.

Durante su comparecencia, el presidente ha amenazado "con cárcel" a los periodistas que informaron sobre su desaparición, alegando que se complicó un operativo que duró 50 horas.

Ultimátum y amenaza de "destrucción total"

El presidente ha lanzado un ultimátum a Irán que expira este martes a las ocho de la tarde, hora de Washington (dos de la madrugada del miércoles en la España peninsular). O Teherán permite la libre circulación en el estrecho de Ormuz y se rinde "incondicionalmente", o procederá a "reventar toda su infraestructura". Para demostrar su determinación, Trump relató un episodio en el que, en plenas negociaciones, ordenó destruir un puente ante los ayatolás como "una señal de lo que puede venir este martes".

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

La amenaza es de una destrucción completa y total de cualquier estructura civil del país, lo que, según ha analizado David Alandete, "es un crimen de guerra todas las veces". El propio Trump ha afirmado que, con los planes que tiene sobre la mesa, "a Irán le costaría 100 años poder recuperar un mínimo de infraestructura y economía".

A Irán le costaría 100 años poder recuperar un mínimo de infraestructura y economía"

Pese a que Irán ha presentado una propuesta de fin definitivo de la guerra, Trump la ha considerado insuficiente. "No, de ninguna forma le vale, que es un avance, pero no el avance que él quiere", ha explicado Alandete. El presidente considera que está "negociando desde una posición de fuerza total" y solo aceptará una "rendición absoluta y total".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hexit, ha reforzado el mensaje al asegurar que habrá "el mayor volumen de ataques desde el primer día" y ha advertido a Irán que elija "sabiamente".

El presidente no se anda con rodeos. Puede preguntarle a Soleimani, a Maduro, o incluso a Jamenei"

EFE Un mujer porta una pancarta del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

Reacciones y consecuencias políticas

La comunidad internacional sigue con atención la escalada. China y Rusia han asegurado que lo mejor es un alto el fuego, mientras Omán negocia un corredor seguro en el estrecho de Ormuz. En Oriente Medio, los países se dividen entre el bloque de Emiratos Árabes y Arabia Saudí, partidarios de continuar la contienda, y el de Omán y Qatar, que abogan por la vía diplomática en la guerra de Oriente Medio y Ucrania.

Todo esto ocurre en pleno año electoral en Estados Unidos. Una derrota en las elecciones de medio mandato podría hacer que Trump perdiera el control del Legislativo y se enfrentara a un nuevo impeachment. "Donde ha habido elecciones ha perdido de forma catastrófica", ha recordado Alandete.

La situación política de Trump es delicada. Este fin de semana, una encuesta de la CNN le ha otorgado un índice de desaprobación del 64 por 100, "el peor índice de desaprobación en la historia de los sondeos", según el análisis de La Linterna. Una cifra que solo se acerca al 63 por 100 que obtuvo George Bush justo después de la guerra de Irak.