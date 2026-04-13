El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha emprendido su cuarta visita a China en cuatro años, un viaje que se produce horas antes de su reunión con inversores y con su homólogo, Xi Jingping. Entre los objetivos oficiales de la visita se encuentran la reducción del déficit comercial, la mejora de las relaciones entre España y China y la consolidación del país asiático como socio estratégico. Este viaje, que según algunas informaciones contaría con el asesoramiento de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido analizado en el programa 'La Linterna' por el periodista Luis del Val.

¿Cómo son las relaciones entre España y China? El tema del día Escuchar

China, futura potencia mundial

Para Del Val, no hay que "poseer grandes dotes de profeta para intuir que la próxima potencia mundial será, sin duda, China". Aunque matiza que los imperios tardan en formarse, advierte que las decadencias son cada vez más rápidas y que el ascenso chino podría acelerarse. En su análisis, anticipa un futuro en el que "el chino mandarín será el idioma más importante del planeta". El periodista contrapone la concepción filosófica de Occidente, basada en el individuo, con el colectivismo comunista chino y el confucianismo, que priorizan la felicidad del país y la armonía familiar.

El doctor en economía de Pedro primero el mentiroso no ha ido, pues, a ver al emperador del mundo, porque eso va a tardar"

EFE El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso en la Universidad de Tsinghua, en Pekín, China.

La "perspicacia" de Sánchez

El análisis del colaborador de COPE se centra en la verdadera intención del viaje presidencial. Según Del Val, Sánchez no ha viajado para ver "al emperador del mundo, porque eso va a tardar, ni aconsejarle que no ataque Taiwán", sino "para demostrar su perspicacia hacia el futuro". El periodista interpreta el movimiento en clave de estrategia personal, un cálculo que le situaría como presidente "dentro de 30 años". Esta visión estratégica busca identificar los sectores laborales que podrían beneficiarse de esta relación a largo plazo.

Mientras los maliciosos creen que hace turismo con su imputada esposa, para no oír hablar de un tal Ábalos al que nunca llegó a conocer"

EFE En Pekín, China, se exhiben banderas españolas y chinas.

Finalmente, Luis del Val introduce una visión crítica sobre el futuro, describiendo un posible "imperio discriminatorio" debido a la escasa mezcla de la etnia china. Con ironía, concluye que los tataranietos se beneficiarán de la "gran labor de relaciones públicas que lleva a cabo nuestro presidente", y añade la cita: "mientras los maliciosos creen que hace turismo con su imputada esposa, para no oír hablar de un tal Ábalos al que nunca llegó a conocer". Esta reflexión apunta a la posible intención de desviar la atención de polémicas nacionales, una idea que contrasta con la realidad de la comunidad china en España, donde un alto porcentaje son autónomos.