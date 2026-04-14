Rocío, la bebé de 440 gramos, recibe el alta y desafía los límites de la vida: "Los padres no daban credito de que pueda tener alguna posibilidad"

Rocío, la niña que nació con solo 440 gramos y 25 semanas de gestación, ha recibido el alta tres meses después de su nacimiento en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Su historia es un relato de supervivencia que ha llevado al límite al equipo de la Unidad Neonatal, que se ha volcado para sacar adelante a la pequeña, cuyo peso al nacer era inferior al de medio paquete de arroz.

Un caso al límite de la viabilidad

El doctor José Uberos, responsable de la unidad, explica que se trata de un caso excepcional. Con 36 años de experiencia, asegura que no había tenido un bebé "tan chiquitín y que le ha salido tan bien". Aunque existen referencias de pesos similares en España, la combinación de 440 gramos y 25 semanas con una evolución tan positiva es algo que no habían visto en su hospital. "El tema ya no es el peso, el tema es que tenga una buena evolución y un buen desarrollo neurológico, que es el gran inconveniente", ha señalado Uberos.

El valor del equipo y la familia

El doctor Uberos ha insistido en que el éxito no es solo suyo, sino de todo el equipo, destacando el papel "importantísimo" de la enfermería. La implicación ha sido tal que el propio médico reconoce la conexión emocional que se crea: "Son muchas horas con estos pacientes, al final, pues, son parte de tu vida, de tu familia. Al final, es algo muy muy tuyo". Una de las enfermeras fue vista llorando de emoción, un reflejo del vínculo forjado durante meses.

UGR Doctor José Uberos

Los padres también han sido una pieza clave en este proceso. Según el doctor, al principio "no dan crédito de que pueda tener alguna posibilidad", pero con el paso de los días, "se van dando cuenta de que va abriéndose un poquito la esperanza". El resultado final es "una satisfacción enorme para todos".

Un futuro esperanzador para Rocío

El doctor Uberos también ha querido "romper una lanza a favor de la neonatología española", afirmando que hoy en día "en cualquier hospital de tercer nivel de nuestro país se hace una neonatología puntera". Asegura que, aunque pueda haber diferencias en los medios, la calidad de la atención está muy protocolizada y no existen grandes brechas entre hospitales.

Todo hace prever que la evolución debe de ser satisfactoria" Doctor José Uberos, responsable de la Unidad Neonatal del Hospital Clinico San Cecilio de Granada

Sobre el futuro de Rocío, el pronóstico es optimista. Todas las pruebas de imagen realizadas, como las ecografías cerebrales, han sido normales. Aunque le queda por delante un "largo seguimiento", como a todos los bebés prematuros, el equipo médico confía en su desarrollo. "Esperemos que sí", ha afirmado Uberos, "en principio, todo hace prever que la evolución debe de ser satisfactoria".