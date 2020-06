¿Por qué ha molestado el reparto del fondo económico a las comunidades autónomas?

La semana comienza con un nuevo frente abierto entre el gobierno y las comunidades autónomas. Y es que hay muchos presidentes autonómicos que no comparten los criterios que se han fijado para repartir el fondo de 16.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus. El presidente de Aragón, Javier Lambán, fue uno de los primeros en criticar este reparto. Y no es el único: tampoco comparten cómo se ha hecho el reparto de fondos el socialista García Page, de Castilla-Mancha; Galicia, Cataluña, Cantabria o Castilla y León. Discrepancias a las que ayer eludía responder el presidente, Pedro Sánchez, que no perdía la oportunidad de sacar pecho por ese fondo. Sánchez destacaba además que esos 16.000 millones de euros serán transferencias directas y no préstamos, es decir, que las regiones no tienen que devolver ese dinero. Son, según dijo, recursos que se entregan "sin condicionalidad". Vamos a desentrañar este nuevo lío que puede ser la antesala de lo que ocurra cuando lleguen los fondos europeos y lo vamos a hacer con nuestro profesor de cabecera, Fernando Fernández, profesor de IE Business School.