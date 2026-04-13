Pablo López, experto económico: "Si quieres invertir 1.000 euros, puedes dividirlos en 100 al mes para evitar que la volatilidad se coma parte de la inversión"

En el programa 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito ha profundizado sobre el mundo del ahorro junto a Pablo López Gil-Albarellos, country manager de Trade Republic en España. Muchos ahorradores quieren invertir, pero no saben por dónde empezar o no tienen tiempo, un problema para el que el experto tiene una solución clara: automatizar la inversión. Para López, la clave es convertir la inversión en "un hábito", en lugar de una actividad que requiera una atención constante.

Disciplina y reducción de la volatilidad

La inversión automatizada presenta dos ventajas principales. La primera es la disciplina, un factor "muy importante a la hora de invertir", según el experto. Al programar las aportaciones, el inversor se asegura de no olvidarse y mantiene la constancia. La segunda ventaja es la reducción de la volatilidad. López explica que al dividir el capital en aportaciones periódicas, se minimiza el riesgo de entrar en el mercado en un mal momento. Es un concepto que explica el secreto de los mercados para invertir con éxito, ya que "el dinero fluye, no desaparece".

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El country manager de Trade Republic lo ilustra con un ejemplo práctico: "Imagínate que entras en el mercado a día de hoy con 1.000 euros. Oye, pues, a lo mejor, la bolsa se cae mañana a un 50%. Para evitar eso, puedes dividir esos 1.000 euros en 100 cada mes y evitar que esa volatilidad se pueda comer parte de tu inversión". De esta forma, el inversor compra a diferentes precios a lo largo del tiempo, ajustando el precio medio de compra al comportamiento del mercado.

Automatiza la inversión, no intentes adivinar qué va a hacer la bolsa"

Cómo empezar a invertir desde un euro

En la práctica, comenzar es más sencillo de lo que parece. López señala que plataformas como Trade Republic ofrecen "planes de inversión automatizados". Estos planes permiten invertir desde un euro en más de 10.000 activos, como acciones, ETFs o fondos indexados. Además, el experto destaca que en estos planes se elimina la comisión habitual. Con una estrategia bien planificada, tal y como se detalla en este plan de ahorro para un hijo de 18 años, los resultados a largo plazo pueden ser muy significativos.

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El error más común: intentar adivinar el mercado

Finalmente, Pablo López advierte sobre el error más frecuente entre los inversores: "intentar adivinar qué va a hacer el mercado". El experto es tajante al respecto y vuelve a su tesis principal: "automatiza la inversión, no intentes adivinar qué va a hacer la bolsa, y esa será la forma más exitosa de ganar más rentabilidad". Evitar este impulso y confiar en una estrategia automatizada y constante no solo simplifica el proceso, sino que también protege de otros costes ocultos, como las comisiones bancarias que se comen el ahorro.