José Luis, informático: "Me tuve que cambiar de empresa porque solicité unos cursos de programación y no quisieron dármelos, cada uno valía unos 90 euros"

El caso de José Luis, un informático que se ha cambiado de empresa, ilustra una realidad cada vez más común en el tejido laboral español. Su historia, compartida en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, revela la disyuntiva a la que se enfrentan muchos profesionales: "Me tuve que cambiar de empresa, ya que solicité unos cursos de programación y no quisieron dármelos. Entonces, tuve que comprármelos yo por mi cuenta, y cada curso, más o menos, ha valorado unos 90 euros".

Este testimonio pone cara a los datos: hasta un 23% de los trabajadores en España buscan formación por su cuenta en áreas como idiomas, IA o cursos especializados. La razón principal es que buena parte de las empresas no disponen de medios para formar a sus empleados, una situación que afecta a cuatro de cada diez trabajadores, que no reciben formación continua.

Me tuve que cambiar de empresa porque solicité unos cursos de programación y no quisieron dármelos"

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La prioridad de las pymes: el negocio

Los españoles que deciden invertir en su futuro profesional gastan de media entre 50 y 200 euros al año. Este perfil corresponde mayoritariamente a trabajadores de pymes, que a menudo no pueden permitirse esta inversión. Como explicó en 'La Linterna' el experto en recursos humanos José Canseco, la prioridad de estas compañías es otra: "El tema de la formación se lleva como se puede. La prioridad está más en el negocio, en vender, atender al cliente, en la operación, como es normal, y quizás menos en la parte de la formación". Esta situación obliga a muchos a buscarse la vida, como le ocurre a este mecánico en Madrid que con un sueldo de 1.800 euros debe compartir habitación.

Canseco añade que existe una gran incertidumbre en las pequeñas y medianas empresas sobre cómo abordar la capacitación de sus plantillas. "No se sabe muy bien en qué hay que formar, cómo formar, qué proveedor, con qué nivel de precio, si es caro, si es barato", señala el experto, describiendo un panorama de desorientación para los empresarios.

La prioridad está más en el negocio, en vender, atender al cliente"

Un país sin músculo para formar

En el espacio 'Clases de Economía', la directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, analizó estos datos y concluyó que "un país de pymes no se puede gastar dinero en formación". Según la experta económica, son los propios trabajadores "que pueden y que quieren progresar" quienes suelen formarse por su cuenta o a través de acuerdos con instituciones públicas. García de la Granja recordó que "en el IBEX 35 hay 35 empresas", subrayando que la realidad mayoritaria del país es la pequeña empresa, donde la nueva ley de FP ofrece una oportunidad de empleo.

A pesar de la necesidad, los datos también muestran que solo dos de cada diez empleados se forman por su cuenta, centrándose principalmente en materias relacionadas con la Inteligencia Artificial y los idiomas. Este enfoque en la tecnología y la comunicación global refleja las nuevas demandas del mercado, donde la IA y el pensamiento crítico son claves en la Formación Profesional.