De la Granja, experta económica: "No todo el mundo puede comprarse una vivienda nueva, son carísimas y se han endurecido las condiciones de crédito"

La compraventa de viviendas sigue cayendo en España. El pasado mes de febrero se registró un descenso interanual del 0,5%, que se suma a la caída del 5% experimentada en enero, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de esta tendencia, el volumen total de operaciones se mantiene en niveles máximos, rozando las 60.000 transacciones. Esta situación ha sido analizada en las 'Clases de Economía' de 'La Linterna' de COPE, donde el presentador Ángel Expósito ha contado con la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja.

No todo el mundo puede comprarse una vivienda nueva, son carísimas y se han endurecido las condiciones de crédito"

García de la Granja ha explicado las claves de esta aparente contradicción. Según la experta, el principal obstáculo está en el mercado de obra nueva: "Las viviendas nuevas son carísimas y además se han endurecido las condiciones de crédito". Esta barrera económica provoca que "no todo el mundo puede comprarse una vivienda nueva". A esto se suma que "las viviendas de segunda mano, pues, están disparadas también de su precio". Pese a todo, la directora de Mediodía COPE subraya que "con todo, 60.000 operaciones al mes seguimos en niveles récord", lo que evidencia la enorme tensión que vive el problema de la vivienda en España.

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Dos meses de caídas consecutivas

Los datos del INE confirman que la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de retrocesos. El descenso interanual de febrero (-0,5%) fue resultado de la disminución tanto en las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 0,2% hasta las 45.881, como en las de viviendas nuevas, que bajaron un 1,6% hasta las 13.808. En total, se realizaron 59.689 operaciones. Para muchos, comprarse una casa es una tarea casi imposible sin ahorros suficientes.

Del total de transacciones, el 93,7% correspondieron a viviendas libres (55.938), una cifra idéntica a la de febrero de 2025. Por su parte, la venta de viviendas protegidas disminuyó un 7,9%, con 3.751 operaciones. En la comparativa mensual (febrero sobre enero), la compraventa general subió un 3,8%, con un avance del 1,7% para las nuevas y del 4,5% para las usadas. En el acumulado de los dos primeros meses del año, el descenso es del 2,8%.

Navarra y Canarias lideran las subidas

Por comunidades autónomas, Andalucía fue la región con más compraventas en febrero, con 12.037, seguida de Cataluña (10.389) y la Comunidad Valenciana (8.944). Sin embargo, los mayores descensos interanuales se produjeron en Murcia (-14,8%), La Rioja (-12,5%) y Galicia (-12%).

Vivienda

En el lado opuesto, ocho comunidades registraron aumentos. Los incrementos más destacados fueron los de Navarra (+18,7%) y Canarias (+7,9%), una comunidad que, paradójicamente, sufre un gran drama con el alquiler por los bajos salarios. También crecieron las ventas en Cataluña (+5,7%) y Aragón (+5%).

Las fincas transmitidas suben un 0,7%

Finalmente, el INE informa de que el número total de fincas transmitidas en los registros de la propiedad alcanzó las 203.513, un 0,7% más que en el mismo mes de 2025. Mientras las transmisiones por compraventa subieron un 0,5%, las realizadas por donación (-7,1%), herencia (-6%) y permuta (-12,1%) bajaron. El 87,6% de las compraventas correspondieron a fincas urbanas, de las cuales el 57,8% fueron viviendas.