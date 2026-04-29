"Alemania se da cuenta de que Estados Unidos no les va a proteger de Rusia, la prioridad clara es el gasto en defensa, no se trata de desmantelar el estado del bienestar"

Alemania se enfrenta a una crisis económica que ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas. Para salir del estancamiento, el canciller ha anunciado un histórico aumento del gasto público y un recorte de casi 40.000 millones de euros en el estado del bienestar. Este crucial debate ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de Ángel Expósito, con la participación de la experta económica Pilar García de la Granja y Miguel Otero, economista e investigador principal del Real Instituto Elcano.

Recortes en sanidad y política social

La propuesta de ajuste, que aún debe negociarse en el Bundestag (el parlamento alemán), se centrará principalmente en la sanidad pública, donde se percibe "mucho despilfarro". Según Otero, también se planea ser más estricto en la concesión de ayudas sociales para que lleguen "a aquellos que lo necesitan de verdad", además de buscar una mayor eficiencia en la administración general y la burocracia.

Sin embargo, el economista advierte que la implementación de estos recortes será un desafío. "Una vez que ya la economía política, o sea, los intereses, las presiones, los sindicatos empiecen a a movilizarse, pues seguramente va a ser mucho más difícil de llevarla a cabo", ha señalado Otero.

La defensa como prioridad absoluta

La razón de fondo para este giro es un cambio en la percepción geoestratégica de Alemania. El país aspira a destinar un 3,5% de su producto interior bruto a defensa porque, como explica el investigador, "Alemania ahora mismo está en una situación donde se está dando cuenta que Estados Unidos no va a proteger a Alemania de la amenaza rusa". Esta percepción sobre la falta de apoyo estadounidense ha llevado incluso a cambiar la constitución para poder endeudarse más.

Estados Unidos no va a ser ya el protector de Europa"

EFE Presidente de Estados Unidos Donald Trump

Otero aclara que no se trata de un debate de "mantequilla o armas", ya que el objetivo no es "desmantelar el estado de bienestar", sino reformarlo para hacerlo más eficiente. La defensa es la "prioridad clara", seguida de las inversiones en infraestructuras y la digitalización de la economía, un argumento que choca con la idea de que el argumento de España para no presentar presupuestos no funciona.

Tenemos que reformar el estado de bienestar, tenemos que hacerlo más más eficiente"

Alamy Stock Photo Las calles nocturnas de Berlín revelaban una ciudad que lidiaba con una creciente inquietud por la seguridad y el desorden. Alrededor de Bahnhof Zoo, Alexanderplatz y Ostbahnhof, las aceras vacías, la basura esparcida y las señales de personas sin hogar reflejaban una capital atrapada entre el progreso moderno y la creciente inseguridad.

Un debate que se extiende por Europa

Este dilema no es exclusivo de Alemania. Miguel Otero subraya que es un "debate europeo", presente en países como Francia o Dinamarca, donde también se discute la reforma del estado del bienestar para el siglo XXI. Alemania ha declarado su intención de tener "el ejército convencional más poderoso de Europa", una afirmación que genera inquietud en Polonia o Francia, pero que se considera necesaria ante la nueva realidad geopolítica.

El plan de ajuste también contempla mayores impuestos a las rentas altas, al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas. Estas medidas forman parte de un paquete de 66 propuestas de un comité de expertos que incluye ideas como el copago en recetas y cambios en el funcionamiento de los hospitales, una reforma estructural que aborda problemas de fondo, como los que afectan a la subida de los salarios en España.

Este escenario se enmarca en una creciente incertidumbre económica en la eurozona. Como apunta Pilar García de la Granja, la confianza económica se ha hundido a niveles de 2020, con tres descensos consecutivos. "Empresarios y consumidores creen que la situación no va a mejorar, es más, creen que es mucho más probable que empeore", explica, lo que anticipa una tendencia negativa en el consumo y la inversión.