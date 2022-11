Una joven de Cáceres graba un TikTok con su hermana con síndrome de Down y, dos años después, su vida cambia

La vida de dos hermanas de Cáceres ha cambiado por completo en apenas dos años. Y lo ha hecho dos años después después de que Sara decidiese grabarse un vídeo de TikTok con su hermana Paula, ambas adolescentes y la última con síndrome de Down, en plena pandemia. Ambas le pidieron permiso a su madre, que en un momento se negó a ello, pero la situación ha terminado por ser muy diferente.

Ambas lo han relatado este miércoles en 'La Linterna', donde te hemos contado muchas veces que, para las personas con Síndrome de Down no hay barreras. En nuestro país hay 34.000 personas con síndrome de Down. Sin embargo, muchas veces se siguen cuestionando sus capacidades, se les infantiliza...