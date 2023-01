Síndrome Ehlers-Danlos: la batalla de una enfermedad invisible

Olga tiene 47 años. Ella vive en Montuiri, un pequeño pueblo en el corazón de Mallorca. Esto que has escuchado son los efectos que le produce su enfermedad llamada EHLERS – DANLOS. Se ha pasado toda la vida buscando una respuestas a sus dolores articulares...hasta que un día le diagnosticaron esa misma enfermedad a su hija Nuria. Te recuerdo que esta enfermedad es hereditaria. Pero...¿qué es esto del ELHERS – DANLOS? Aparentemente, una persona con esta enfermedad puede NO presentar síntomas a la vista...pero por dentro todo es totalmente distinto. Tienen la piel elástica y numerosos problemas en las articulaciones. Por ejemplo, se les luxan las rodillas, los hombros, se les salen la cadera y pueden presentar problemas en órganos internos como en el aparato digestivo o el cardíaco. Incluso esta enfermedad les puede llevar a estar en una silla de ruedas. No tiene cura, por eso, desde la Asociación Nacional Síndromes Ehlers-Danlos luchan por unas mejores condiciones a pesar de su enfermedad. En esta batalla, no han estado solos...han estado luchando codo con codo con LA VOZ DEL PACIENTE de CINFA. Desde el laboratorio, promueven esta iniciativa que dota de ayuda económica a diversas asociaciones de toda España. Todo ello, para impulsar proyectos que hagan la vida un poco más fácil y dar visibilidad a su situación. Por ejemplo, desde la asociación pudieron impulsar una investigación para mejorar el diagnóstico.

Además, gracias a CINFA, el año pasado la asociación pudo disponer durante 10 meses de un servicio de información...algo de lo que se pudo beneficiar Olga. Gracias a este servicio, sintió que no estaba sola.

Todo esto no habría sido posible sin LA VOZ DEL PACIENTE. La Voz del Paciente ya va por su tercera edición. Gracias a CINFA, iniciativas como la de la ASOCIACIÓN NACIONAL SÍNDROME EHLERS- DANLOS, han echado una mano cuando más lo necesitaban. Porque no sólo se trata de dar voz, sino también de escuchar.