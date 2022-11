Un joven de Granada desvela en TikTok que sufre bullying en el colegio y se lleva una sorpresa con la reacción

El acaso escolar es una situación a la que por desgracia se enfrentan muchos chavales en España. Fíjate en este dato: 1 de cada 4 niños en España sufren bullying. El protagonista de nuestra historia se llama Ismael. Tiene 21 años. Su hermana y él estudiaban en Churriana De La Vega, un pequeño pueblo en el corazón de Granada. Su infancia era normal hasta que con tan sólo 13 años, su hermana empezó a ser acosada en el cole por varios compañeros. La cosa poco a poco fue creciendo y todo eso le hizo desarrollar una anorexia nerviosa.

No sólo su hermana tuvo que enfrentarse al bullying, el propio Ismael también comenzó a sufrirlo, tal y como relataba el pasado viernes en La Linterna. La situación provocó que tanto Ismael como su hermana tuvieran que cambiar de cole, a mitad de curso, e irse a otro pueblo. Pero la cosa no mejoró. “Cuando tenía 12 años me cambiaron de ciudad y de colegio en mitad de trimestre debido a que mi hermana desarrolló anorexia. En el nuevo colegio me hacían bullying, se reían de mí, me tiraban cosas, me ponían motes...”, explicaba en el programa de COPE.