¿Hasta cuando seguirá subiendo el Euribor y las hipotecas?: "España lo va a pasar peor que Alemania o Bélgica"

Este lunes el Euribor ha superado el 3%, lo que puede suponer a partir de enero una subida de 1.900 y 3.200 euros anuales para una hipoteca media de 150.000 euros. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Una pregunta que ha respondido en La Linterna la periodista especializada en temas económicos Pilar García De La Granja, que avisa que España aguantará peor el chaparrón de la subida de tipos de interés en las próximas semanas.

Según explica, la subida del Euribor y de las hipotecas seguirá “hasta que dejen de subir los tipos de interés, y no parece que vayan a bajar a corto plazo”. Apunta, así, que mas bien parece lo contrario, “el BCE ya ha avisado de que hasta la inflación no se acerque hasta el 2% no van a dejar de subir los tipos de interés aunque eso suponga una recesión, lo que afectará más a los países que no tengan ahorro”.