Expósito responde a las consecuencias que ha sufrido la enfermera que se quejó del catalán: "Lo importante..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, respondía este viernes a las consecuencias que ha sufrido la enfermera gaditana que se ha hecho viral en los últimos días tras quejarse del nivel de catalán exigido para las oposiciones en la comunidad autónoma. Concretamente, la polémica saltó el pasado jueves en redes sociales, donde la publicación de la enfermera gaditana que trabaja en el hospital Vall D'Hebron de Barcelona. Begoña Suárez, y se ha hecho viral debido a un vídeo de TikTok en el que critica el C1 de catalán para opositar.

Según asegura la joven en el vídeo, le obligan a estudiar “el puto C1 de catalán” para aprobar las oposiciones en la sanidad catalana. Es decir, que tiene que hablar perfectamente la lengua catalana para poder desarrollar su labor sanitaria en un hospital público de Cataluña. La joven enfermera del Vall D'Hebron dice que el C1 lo va a estudiar su “madre”, en tono de burla, asegurando que no iba a perder el tiempo en ello. “Se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán”.