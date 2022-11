¿Cuánto cuesta alquilar en Nueva York? Olivia explica por qué es más fácil emprender en EEUU que en España

Olivia Ramos lleva cuatro años viviendo en Nueva York y, allí, ha fundado una empresa de comida española especializada en catering de eventos, una aventura empresarial que asegura en La Linterna que “le va bien”. Por eso, le hemos querido preguntar: ¿cómo de caro es vivir en el corazón de Estados Unidos? ¿Por qué es más fácil emprender allí que en España?

La mujer asegura en COPE que le “encanta” la ciudad tras haber pasado casi un lustro caminando sus calles. Su marca comercial es Olivia Labomba. En Estados Unidos ha montado un negocio de catering y cocina española, organizando eventos. “Es facilísimo emprender aquí, he sido emprendedora en España, he tenido una empresa durante 16 años allí, pero en Nueva York no tienes tantos trámites administrativos, todo el tema impuestos es más amigable hacia el emprendedor, bastante bien por ahora”, aclara a Ángel Expósito.