La contundente respuesta de Jorge Bustos al presidente de la FIFA por exigir a Europa que pida perdón al mundo

El colaborador de COPE, Jorge Bustos, respondía este lunes de manera contundente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por haber exigido estos días, en el arranque del comienzo del Mundial de Qatar, que el mundo de Occidente pidiese perdón por 3.000 años de opresión. Además, tanto el tertuliano como el director de La Linterna, Ángel Expósito, y el periodista Alejandro Requeijo, comentaban la decisión del máximo organismo del fútbol de sancionar con tarjeta amarilla aquellos jugadores que porten un brazalete arcoiris.

Fue en el discurso de este sábado en Doha que dio a los medios, que el dirigente de la FIFA aseguraba: “Hoy tengo sentimientos muy intensos. Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante”, comentaba con ironía sobre los temas que más se han criticado en los últimos días. Pero si llegó un momento polémico fue justo después al hablar de la herencia europea: