Carmen Calvo se lleva un 'Zas' por hacerle un feo a RTVE con el debate electoral

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En una entrevista en la cadena SER, Calvo hablado sobre la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de acudir al debate a cinco de Atresmedia junto a Unidos Podemos, PP, Vox y Ciudadanos.

Antes de analizar las declaraciones de Calvo, Julio César Herrero reflexiona sobre Calvo: “Si el PSOE no gana las elecciones, desde esta sección proponemos un gran pacto de Estado (siempre quise decir esto) para encontrar un hueco a Carmen Calvo en el gobierno, en el que sea y de lo que sea. Pero que garantice que seguirá dando ruedas de prensa y entrevistas. Porque Carmen Calvo es un pozo sin fondo y la garantía de que este programa no prescindirá de esta sección. Tiene sobradas razones para hacerlo… pero ésta no será una”.