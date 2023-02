Carlos, desde el epicentro del terremoto en Turquía: "El armario se abría y cerraba solo, creía que soñaba"

Carlos, un profesor argentino residente en Gaizantep, epicentro del terremoto en Turquía, ha hablado este lunes en La Linterna con Ángel Expósito para relatarle cómo fue el impactante momento del seísmo. Además, Carlos ha querido compartir su angustia por la desaparición de algunas de las alumnas a las que imparte clase en la ciudad turca, que se suman a las 2.000 personas desparecidas tras esta noche: “Tengo algunas alumnas que no sabemos nada de ellas y estaban en uno de los edificios que colapsaron, me tiene triste porque eran mis alumnas y me gustaría saber que están bien”.

Sobre el momento del terremoto, apunta el profesor que fue un momento “bastante feo” y que pensaba que en realidad se trataba de un sueño o una pesadilla. “Me despertó el ruido de las puertas del armario que se abrían y cerraban solas. Encendí la luz, vi cómo las cosas se estaban moviendo, pensaba que era un sueño”, narraba en COPE.