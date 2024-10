Los audios de los trabajadores tras el descarrilamiento de Chamartín: "Se iba a estampar contra el vagón"

Unos audios a los que ha tenido acceso COPE y que pertenecen a un chat de trabajadores ferroviarios muestra el análisis que hacen los propios implicados en el descarrilamiento de un tren en Chamartín este sábado. Un incidente que provocó el caos en el sistema de Renfe y que dejó a centenares de pasajeros tirados, tanto en la capital como en otras provincias como Valencia o Murcia.

En esos audios, uno de los empleados ferroviarios explica que no ha “hecho nada” y que en los medios de comunicación “lo están contando mal”. “El tren hizo la maniobra, o sea, retrocedió unos metros y paró. Y el maquinista se cambió de cabina, porque ya estaba en llano”. Algo que, explica, “por ahí todo bien”.

Europa Press Cientos de personas en la estación de Atocha, a 19 de octubre de 2024

“Retrocedió unos metros, paró, se cambia de cabina, está ya en llano, y ya se va a poner el maquinista en la otra cabina para coger carrerilla y entrar en San Martín”, continúa uno de los trabajadores en una nota de voz difundida en el chat y a la que ha tenido acceso COPE. “Y en el tren ese iba el maquinista y dos mecánicos, y no sé qué cojones han hecho, que han cortado el tren ellos”, comenta.

"se iba a estampar con el vagón"

Según argumenta, el tren ha descarrilado “no haciendo la maniobra, como están diciendo” en los medios de comunicación, sino “porque iban dos unidades, y no sé por qué cojones han cortado los maquinistas, o sea, los mecánicos o el maquinista, o se han equivocado al hacer el cambio de cabina y han cortado las dos unidades”, cuestiona.

Entonces, explica, una se ha quedado en la entrada de San Martín y la otra, la que estaba inútil, “ha ido a deriva todo el túnel”. “Pero es que encima yo no entiendo cómo no se ha frenado ese tren”, reclama. “O sea, han debido de cortar el otro tren y encima han debido de aislar todos los frenos. Entonces, no ha descarrilado el tren entero, ha descarrilado la unidad de cola, porque se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel”.

“Encima hay una pendiente del 30%”, comenta. Continúa asegurando que la unidad esa que iba a la deriva, ha ido a la deriva todo el túnel, hasta Jardín Botánico, y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. “Entonces, se iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros”.

EFE Varias personas esperan para montar en tren en la estación de Atocha en Madrid

“Y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado”, concluye en el audio.