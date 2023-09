García Magán, en 'La Linterna de la Iglesia': "Jamás el abuso a la mujer está justificado"

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán ha pasado esta noche por los micrófonos de La Linterna de la Iglesia para abordar los temas tratados en la reunión de la Comisión Permanente celebrada esta semana. En un primer lugar ha querido el tratar lo relativo al nuevo borrador para las retransmisiones religiosas en televisión: “Es un borrador de documento porque tiene que ser aprobado por la plenaria de noviembre. Ha sido un trabajo conjunto de dos comisiones, la de las comunicaciones sociales y la de liturgia. La razón del nuevo documento es porque el anterior es de 1986 y ya se han producido muchos cambios. Se hace preciso para garantizar la calidad de las celebraciones, no solo desde un punto de vista técnico sino litúrgico y teológico, una actualizaciones practicas. Todavía no le puedo decir en concreto porque el texto esta en fase de revisión y de estudio. Será aprobado en su caso y luego publicitado al final de la asamblea plenaria de noviembre”.

García Magán también ha hablado de las dos próximas citas que la Conferencia Episcopal tiene en el horizonte: “Tienen un origen diverso. El Congreso de Primer Anuncio esta siendo preparado por la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida. Además, se engarza con el Congreso que hubo de laicos en el año 2020. El objetivo es ofrecer unas herramientas para es primer anuncio que es una prioridad en la Iglesia. Ese primer anuncio para muchas personas se hace muy necesario. Otro elemento importante es un catecismo de primer anuncio que está en Roma pendiente de su aprobación definitiva. Esta prevista la celebración de un congreso sobre educación. Estas iniciativas responden a la finalidad de hacer un evangelio que siga siendo Buena Noticia para todos. Este Congreso tiene la singularidad de que se celebra en etapas. Ese compromiso de la Iglesia con la educación no es una añadido a su misión, no responde a interés económicos sino que esta en la raíz del anuncio de la Buena Nueva, como dijo el Señor 'id y anunciad el Evangelio a todas las gentes'. También busca humanizar, dar una educación integral de la persona en todas sus dimensiones y facetas. Creemos que la situación actual lo requiere. Ojalá que en España se llegara a un pacto de Estado y social en materia de educación. No es posible que las leyes educativas cambien cuando hay una alternancia de gobierno. Eso desconcierta a todos. Hay que hacer un pacto de estado donde se incorpore a toda la sociedad civil y que podamos ahí construir y mantener un proyecto integral de educación”.

Preguntado por la auditoría independiente que la Conferencia Episcopal encargó el pasado año al despacho Cremades & Calvo–Sotelo, ha respondido que están a la espera de recibir las conclusiones definitivas: “Hay un retraso sobre las fechas previstas de finalización porque el trabajo ha sido muy profundo. Ellos nos han dicho que en unos quince días esperan tener el trabajo terminado. Posteriormente sera presentado el trabajo a todos los obispos y a toda la opinión publica española. Tenemos el calendario del sínodo donde esta el Presidente de la Conferencia Episcopal, esto condicionará el trabajo de presentación. A fecha de hoy el trabajo no está concluido”.

“Cualquier abuso a una mujer es un hecho condenable y rechazable”

Esta semana ha sido convulsa en España por dos tristes sucesos. En Jerez, un joven de 14 años hería a alumnos y profesores de un Instituto: “Ha sido una semana triste y lamentable por estos acontecimientos. Nuestra cercanía y nuestra oración para las victimas de ese suceso. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de una reflexión seria, pausada, objetiva, despojada de prejuicios y de precondicionamientos ideológicos sobre el tema de la educación en España. Es urgente cuando escuchamos estas noticias” ha señalado García Magán.

Además, en Málaga, un sacerdote era detenido acusado presuntamente de haber agredido sexualmente a varias mujeres. El secretario general de la Conferencia Episcopal también ha subrayado en La Linterna de la Iglesia su total condena y rechazo por lo ocurrido: “Con toda claridad y nitidez es un hecho condenable y rechazable. Cualquier abuso a una mujer, sea en el ámbito del hogar o fuera del ámbito del hogar, sea por su marido o o por su pareja, o por otra persona es condenable. En este caso reviste mayor gravedad ya que hablamos de un sacerdote que debe merecer esa credibilidad. El Obispado de Málaga ha sacado un nuevo comunicado al que nos adherimos. Se va a personar la Dióceis en el proceso lo cual me parece muy bien. También se va a abrir la causa para la expulsión del estado clerical. Nuestra cercanía y apoyo a las victimas. Jamas la violencia y el abuso a la mujer está justificado. Siempre tiene que estar condenado y reprobado”, ha concluido García Magán en 'La Linterna de la Iglesia'.