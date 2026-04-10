Ángel Catela sobre la influencia de la música en el 'giro católico' de los jóvenes: "Se debe a la valentía de esta generación que se atreve a buscar cosas que no entienden"

Ángel Catela nos ha deleitado en 'La Linterna de la Iglesia' con su música en la víspera de la Fiesta de la Resurrección, que se celebra este sábado, 11 de abril, en Cibeles, en la que actuarán también grupos como Hakuna o los Gypsy Kings, entre otros.

Catela, de 21 años, estudia su cuarto año de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad, aunque le gustaría ser inspector de policía. Fue ganador del concurso 'Música y Fe' de la Asociación Católica de Propagandistas gracias a su tema 'Gólgota', que representa “el anhelo que tenemos todos de sentirnos amados por el Señor y amar como Él nos ama”.





"la música es un lenguaje que habla de corazón a corazón y a los jóvenes nos llega"

24 horas antes de actuar ante miles de personas en la emblemática plaza madrileña, asegura que será “una experiencia brutal”, ya que hasta ahora ha celebrado conciertos “con amigos y gente que conozco como mucho de cien personas”.

Su interés por la guitarra y la música surgió por Isidro, su padre, “que tiene un don para la escritura”, y le propuso la letra de una canción. “Mi padre escribe poesía, me compartió una letra y le dije que era brutal y que podíamos convertirla en una canción. Compartí la idea con mi madre y mi hermanas y empezamos a sacar canciones”, ha explicado Ángel.

En una generación de jóvenes que se sienten vacíos y buscan lugares refugio donde sentirse bien, la música puede contribuir a ello, ya que para Catela “la música es un lenguaje que habla de corazón a corazón y a los jóvenes nos llega. Creo que la música es una herramienta muy poderosa y nos sentimos identificados”, ha recalcado.

“Los jóvenes Nos damos cuenta de que tenemos sed y tiene que ser saciada de alguna manera"

En este sentido, el artista madrileño percibe que en la Universidad se vive ese 'giro católico' entre la juventud. “Nos damos cuenta de que tenemos sed y tiene que ser saciada de alguna manera, la búsqueda de la verdad continua. Se debe en parte a la valentía de los jóvenes, de esta generación que igual se atreve a buscar cosas que no entienden, iniciar esa búsqueda que les convierte e intentan resolver dudas que no saben responder”, ha subrayado.

En cualquier caso, Catela advierte que la música, al igual que es una herramienta que puede hacer bien, también puede servir para lo contrario. “Debemos darle un buen uso a esta herramienta que es poderosa”.

Ángel Catela se ha preparado a conciencia para la Fiesta de la Resurrección. De hecho, la Semana Santa la ha vivido en un convento de Tudela junto a un amigo que ingresó como monje: “Necesitaba momentos de silencio y oración más allá de la rutina, así que de Lunes Santo a Domingo de Resurrección me fui a Tudela y fue un regalo”, ha relatado.