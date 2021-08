El Papa, en COPE, sobre la salida de Afganistán: “No se tuvieron en cuenta todas las eventualidades"

Cuando falta un día para escuchar la primera entrevista que el Papa Francisco concede a una radio española y la primera tras la operación a la que se sometió a principios del mes de julio, en ‘Herrera en COPE’ seguimos adelantando algunos fragmentos de la conversación que este miércoles a las 8 de la mañana escucharemos, en exclusiva, entre Su Santidad y Carlos Herrera.

“Estoy vivo”, han sido las primeras palabras del Papa que hemos escuchado en COPE este lunes como adelanto de esta exclusiva entrevista. Así respondía Su Santidad cuando Herrera le preguntaba “¿cómo está?”. Y acto seguido, conocíamos que hasta en dos ocasiones al Papa le han salvado la vida dos enfermeros.

Como bien contaba Carlos Herrera en su programa, se trata de una entrevista en la que “el Papa contesta a todo”, y entre las respuestas nos encontramos con la que acaba con los rumores de una posible renuncia de Francisco por sus problemas de salud “siempre que el Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”.

De nuevo, este martes, Carlos Herrera que sigue en Roma, aparece de ‘invitado’ en su programa para seguir revelando más detalles de su conversación con el Papa. En esta ocasión conocemos algunas de las reflexiones del Pontífice sobre Afganistán, un “asunto que tenía que ser parte nuclear de su discurso”, dice Herrera que adelanta que “lo que hizo en la charla con COPE, con nosotros, fue precisamente explayarse acerca de todo ello, citar incluso a políticos contemporáneos que han ofrecido algunos juicios que a su criterio son realmente válidos y ofrecer cuál es la plantilla de sus reflexiones o soluciones a un problema realmente que ni la Virgen Desatanudos, que era la que desata los nudos, podría arreglar de un plumazo”.

Así que sin más dilaciones, escuchamos la primera reflexión de Francisco sobre Afganistán que ante la pregunta de Herrera: “El nuevo mapa político que afronta Afganistán, ¿el Vaticano puede mover y los diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas?”, responde contundente: “Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo”.

“¿Por qué dejarlos a su suerte…?”, pregunta Carlos. “No, el modo cómo se negocia una renuncia, una salida… Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece -no quiero juzgar-, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”, asegura Francisco.