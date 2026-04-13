Eduardo López Bran, dermatólogo: "Estaríamos ante una terapia que permite recuperar el pelo de manera total a una persona si consiguen reproducirla en humanos"

Una investigación española podría estar cerca de encontrar una solución a la calvicie común. Un equipo liderado por el doctor Eduardo López Bran, jefe de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos, ha desarrollado una terapia celular experimental que ha conseguido revertir la caída del cabello en ratones con un éxito cercano al 100%. Así lo ha explicado el propio doctor en 'Herrera en COPE', donde ha detallado los avances de un proyecto que abre la puerta a recuperar el pelo con una sola inyección.

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Una inyección para regenerar el folículo

A diferencia de los tratamientos actuales, que se centran en engrosar el pelo existente, esta nueva terapia celular experimental busca ir un paso más allá. El objetivo es inyectar células madre en el cuero cabelludo para que estas sean capaces de diferenciarse y generar nuevos folículos pilosos donde antes ya no los había. Según el doctor, el objetivo final es "conseguir que con la administración de la terapia en una sola inyección seamos capaces de que las células madre que vamos a administrar vuelvan a producir nuevos folículos pilosos".

Los resultados en el modelo animal son muy prometedores. La terapia ha logrado un recrecimiento del pelo en el 90% de los ratones macho y en el 100% de las hembras a los que se les había inducido una alopecia. A pesar del éxito, López Bran pide cautela hasta confirmar los resultados en personas. "Si somos capaces de trasladar los éxitos obtenidos en el modelo animal al ensayo en humanos, estaremos ante una muy buena noticia para todos aquellos pacientes, hombres y mujeres, que sufrimos el problema de la alopecia androgénica o calvicie común", ha señalado.

Plazos y seguridad: los siguientes pasos

Antes de llegar a los pacientes, el tratamiento debe superar varias fases. Actualmente, el equipo está pendiente de realizar los ensayos preclínicos de seguridad que exigen las autoridades regulatorias. Una vez confirmada su seguridad, se iniciarían los ensayos clínicos en humanos, que podrían comenzar a finales de este año o principios de 2027. Si todas las fases avanzan según lo previsto, el fármaco podría estar aprobado y disponible para los pacientes en un período de entre 5 y 7 años.

Otro de los puntos clave para el director científico del proyecto es la accesibilidad. Aunque la investigación tiene costes elevados, López Bran defenderá que el tratamiento salga al mercado con un precio razonable. "Creo que si este tratamiento no tiene un precio razonable, no sería un buen tratamiento para los pacientes", ha afirmado. Su deseo es que esté al alcance de todas las personas, especialmente de los jóvenes a quienes la alopecia les genera "una inquietud y una pérdida de autoestima muy importantes".

EFE El doctor. Eduardo López Bran, jefe del departamento de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

España, un país de calvos

El anuncio de este avance cobra especial relevancia en España, ya que es el país con más calvos del mundo. El doctor López Bran atribuye esta alta incidencia a una cuestión racial, ya que "la raza caucásica tiene una mayor incidencia de alopecia androgénica que otras razas". Además, apunta a que factores como "una vida muy ajetreada" podrían acentuar la predisposición genética en la población española.

El propio investigador, que padece una "calvicie avanzada" y no es un buen candidato para un injerto capilar por las características de su piel y su zona donante, ha confesado que tiene la esperanza de poder beneficiarse de esta terapia celular en el futuro. "Pondré mi cuero cabelludo, mi cabeza a disposición si soy admitido y cumplo los criterios de los ensayos clínicos en cuanto estén disponibles", ha concluido.