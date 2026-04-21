"Todo signo de pertenencia a España ha sido barrido en el País Vasco y las transferencias del Gobierno central al de Victoria han agudizado la desnacionalización española de las tres provincias vascas"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha ofrecido un retrato de la situación actual en el País Vasco durante su sección 'Sexto sentido' en 'Herrera en COPE'. Según Zarzalejos, existe una realidad que "se le escapa a la mayoría", marcada por una creciente desnacionalización española y una serie de hechos que, a su juicio, son desalentadores para los "vascos españoles que tuvieron que salir de aquella tierra".

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Pactos con Bildu y víctimas

Zarzalejos ha señalado directamente al presidente del Gobierno, afirmando que "la mayor de las responsabilidades contraídas por Sánchez ha sido la de pactar con Bildu para excarcelar precozmente a presos terroristas". Ha descrito este proceso como un "goteo permanente" que se produce "ante la indiferencia general y el olvido de las víctimas".

La ausencia de la simbología española

El periodista ha destacado que "en la inmensa mayoría de los Pueblos Vascos no ondea la bandera nacional". En contraste, la Ikurriña, "inventada por Sabino Arana", recibe "los más emocionados homenajes". Esta situación se extiende a los himnos, donde se pita el himno nacional de España mientras se respeta el 'Gora Tagora', himno del PNV y ahora de la comunidad autónoma.

Zarzalejos ha recordado la reciente final de la Copa del Rey en Sevilla como un ejemplo de esta dinámica. Ha afirmado de manera contundente que "todo signo de pertenencia a España ha sido barrido en el País Vasco", y considera que las transferencias del Gobierno central han "agudizado la desnacionalización española de las 3 provincias vascas".

Recibimiento a la Real Sociedad en San Sebastián

Veto a la Policía y exaltación de ETA

Uno de los episodios más recientes, según ha relatado, es "el veto de Bildu en más de 90 pueblos vascos a la presencia de la unidad móvil de la Policía Nacional para la expedición del DNI". Ha criticado que "los alcaldes proetarras obligan a los ciudadanos a desplazarse" a las capitales vascas antes que permitir una oficina móvil de la Policía en sus calles.

Además, Zarzalejos ha denunciado lo ocurrido en la 'Korrika', una carrera popular por el euskera celebrada entre el 19 y el 29 de marzo. "Han sido 10 días de hiriente exaltación de la banda terrorista ETA", ha sentenciado, lamentando que "nadie ha levantado la voz" ante estos hechos.

EFE/ Miguel Toña Algunos participantes en la Korrika exhiben la foto del preso de ETA Orkatz Gallastegi a su paso por las calles de Getxo.

Finalmente, el periodista ha concluido con una reflexión personal, expresando que "solo los que somos de allí sentimos en el alma esta usurpación de nuestra identidad de demócratas y de españoles". Ha agradecido el espacio en la radio para poder denunciar esta situación que considera grave.