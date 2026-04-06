El análisis de José Antonio Zarzalejos sobre la nueva coalición de la izquierda en Andalucía: "Maíllo liquidó primero a Yolanda Díaz y después se ha impuesto a Podemos"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' la reorganización de la extrema izquierda en Andalucía. La coalición 'Por Andalucía' seguirá adelante con la participación de Podemos, que ha aceptado un perfil subordinado en las listas electorales junto a Izquierda Unida y Sumar.

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se ha consolidado como el líder de ese espectro político, no solo en Andalucía, sino con proyección en toda España. Según el análisis de Zarzalejos, Maíllo "primero liquidó a Yolanda Díaz y después se ha impuesto a Podemos", devolviendo a IU a la posición de "fuerza vertebral" de la izquierda a la izquierda del PSOE que ostentaba desde 1986.

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Esta nueva dinámica, fraguada durante la Semana Santa, busca resucitar a la extrema izquierda en Andalucía, que en 2022 obtuvo cinco escaños y 281.000 votos. Si la coalición tiene éxito el próximo 17 de mayo, sus gestores intentarán repetirla en las elecciones generales, lo que podría suponer la desaparición de Sumar y la confirmación de Maíllo como el sustituto de Díaz.

Un trofeo a golpe de calle

La coalición buscará un trofeo electoral para la campaña andaluza, tal como ha advertido el propio Maíllo al afirmar que "el acuerdo por Andalucía es el comienzo de una operación más ambiciosa". El objetivo se centra en el decreto ley sobre el alquiler, cuya convalidación parlamentaria se vota el próximo 6 de mayo, ya en campaña.

Europa Press Antonio Maíllo18/12/2024

Actualmente, no hay mayoría para la convalidación de la norma, que impone la prórroga forzosa de los contratos y congela las rentas, debido al rechazo de PP, Vox, Junts y PNV. La estrategia de la coalición de Maíllo es clara: impulsar la "movilización popular" para presionar a estos partidos y conseguir la aprobación de la ley, obteniendo así una victoria a golpe de calle y no de votos.