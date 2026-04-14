Marc Vidal, inversor: "No es una anécdota, sino una alerta; el mayor complejo químico de Europa se ha ido a China y la UE necesita 800 mil millones de euros de inversión"

El analista económico Marc Vidal ha afirmado en el programa 'Herrera en COPE', en su sección 'Salida de emergencia', que Europa está aprovechando la crisis con Irán para intervenir más en la economía. Según Vidal, "mientras el mundo contenía la respiración", Bruselas ya prepara topar los beneficios de las energéticas, España ajusta un decreto para controlar los proyectos industriales y cinco países respaldan medidas de urgencia que esquivarán el trámite parlamentario, todo ello "con la excusa de la emergencia".

La teoría del caballo muerto

Para describir la situación actual, Vidal ha recurrido a una metáfora que se estudia en las escuelas de negocio: la teoría del caballo muerto. Ha explicado que, aunque "si descubres que montas un caballo muerto, lo mejor es bajarse", la política económica europea está aplicando un manual totalmente opuesto. En lugar de bajarse, "compran una silla más cara, cambian un jinete o incluso crean un comité que estudie al caballo".

Cuatro problemas estructurales

El analista ha identificado cuatro "caballos muertos" o problemas estructurales en la economía europea. En concreto, se ha referido a "un sistema de pensiones diseñado para demografías que ya no existen, una desindustrialización que se celebró como eficiencia hasta que el gas desapareció, un corsé fiscal negociado en 1992 para una economía que tampoco existe, y una transición energética con objetivos ambiciosos, pero sin una infraestructura real".

Como ejemplo revelador de la desindustrialización, Vidal ha mencionado el caso de BASF en Ludwigshafen, "el mayor complejo químico del mundo", que cerró parte de su planta para trasladarla a China. Para el economista, este movimiento es una señal inequívoca que va más allá de la anécdota.

Cuando una empresa de estas dimensiones decide que su futuro ya está en Zhanjiang y no en el Rin, ya no es una anécdota y empieza a ser una alerta"" Marc Vidal Inversor

La inversión olvidada del informe Draghi

Finalmente, Marc Vidal ha lamentado que esta "alerta" es una que "nadie atiende". Ha recordado que el informe Draghi "descansa en algún cajón de Bruselas", un documento que advertía de la necesidad de 800.000 millones de euros anuales de inversión "para no perder definitivamente el futuro". En conversación con Carlos Herrera, Vidal ha concluido de forma crítica que, "de momento, nada de nada".