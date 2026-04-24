Marc Vidal, inversor: "Nadie tiene una respuesta; ¿qué ocurre con el empleo cuando las empresas más rentables de la historia despiden a trabajadores precisamente porque son rentables?"

El analista económico Marc Vidal ha alertado en el programa 'Herrera en COPE', durante su sección 'Salida de emergencia', sobre la creciente ola de despidos masivos en grandes empresas a causa de la inteligencia artificial. A pesar de que el Gobierno insiste en la buena marcha de la economía, Vidal ha expresado su sorpresa por la "escasa atención que se le está prestando" a un fenómeno que ya está en marcha.

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Despidos en empresas en máximos históricos

Vidal ha señalado que, sin hacer mucho ruido, se acumulan los despidos en gigantes tecnológicos. Microsoft anunciaba recientemente una reducción del 7% de su plantilla en Estados Unidos, lo que supone 15.000 personas. Horas después, Capgemini confirmaba un ERTE en España para otro 7% de sus trabajadores y Meta anunciaba el despido del 10% de su plantilla.

En total, las empresas tecnológicas en Estados Unidos han eliminado 100.000 puestos de trabajo en lo que va de año. El ajuste es de tal calibre que incluso afecta a futuras contrataciones, como en el caso de Amazon, que "evitará contratar a 600.000 personas hasta 2030" que ya tenía previstas.

Lo más llamativo de estos ajustes, según ha explicado el analista en 'Herrera en COPE', es que no tienen que ver con la cuenta de resultados. "La mayoría de esos despidos se producen al mismo tiempo que esas empresas están ahora mismo en el mejor momento de su historia", ha afirmado Vidal, añadiendo que "ninguna está en crisis" y que, aunque tienen más pedidos que nunca, "lo que ya no está es la necesidad de tanta gente para generarlo".

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Ningún sector está a salvo

Este fenómeno no es un ajuste puntual ni se limita al sector tecnológico. Según Vidal, el patrón afecta a la robotización del campo, la restauración, la construcción, el sector sanitario, la logística, la energía, el sector legal, el periodismo y la educación. El experto asegura que el patrón "atraviesa sectores de alto y bajo valor añadido".

Ya no hay categoría laboral que se pueda considerar que está a salvo de todo esto" Marc Vidal Inversor

La conclusión del experto es contundente: "Ya no hay categoría laboral que se pueda considerar que está a salvo de todo esto". Lo verdaderamente "dramático", para Vidal, no es que esto suceda, sino la falta de reacción por parte de las administraciones.

Falta de respuesta política

El analista ha denunciado que "ningún gobierno occidental tiene una respuesta articulada" a la pregunta clave: "¿qué ocurre con el empleo cuando las empresas más rentables de la historia prescinden de trabajadores, precisamente, porque son rentables?". Según Vidal, "no hay marco fiscal, no hay propuestas, ni siquiera diagnóstico, no hay nada".

Finalmente, Marc Vidal ha lanzado una reflexión irónica sobre la situación, sugiriendo que quizás los políticos deberían tomar nota. "Igual, lo que deberían saber nuestros políticos es que su trabajo también podría sustituirse por un algoritmo", ha concluido.