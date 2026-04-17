Marc Vidal, inversor: "La crisis europea no viene con los precios de la energía, sino de convertir la regulación en sustituto de la estrategia; entre 2019 y 2024 se aprobaron 13.000 leyes"

La Comisión Europea se prepara para una tormenta energética que parece inevitable con un nuevo paquete de medidas urgentes. Según ha analizado el experto económico Marc Vidal en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, Bruselas ha propuesto instaurar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana para los ciudadanos europeos.

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Para Vidal, esta medida "puede estar bien, siempre y cuando fuera opcional y no un imperativo". Sin embargo, el analista ha señalado que lo más preocupante es que Europa lleva una década reaccionando a las crisis energéticas en lugar de anticiparlas. Esta falta de previsión ha tenido un alto coste para los países miembros.

Entre 2021 y 2023, los países de la Unión Europea destinaron más de 800.000 millones de euros en ayudas de emergencia para contener el impacto del precio de la energía. Vidal ha calificado esta enorme cantidad como "un dinero quemado para compensar una dependencia estructural que nadie había resuelto".

Regulación en lugar de estrategia

Las consecuencias de esta política reactiva han afectado gravemente al tejido productivo. La industria intensiva en energía ha visto cómo sus márgenes se evaporaban, lo que ha provocado que muchas plantas hayan trasladado su producción fuera del continente, acelerando "una desindustrialización cada vez más evidente", según el analista.

La verdadera crisis europea no viene con los precios de la energía, viene de una comisión que ha convertido la regulación en sustituto de la estrategia" Marc Vidal Inversor

Marc Vidal sostiene que "la verdadera crisis europea no viene con los precios de la energía, viene de una comisión que ha convertido la regulación en sustituto de la estrategia". Como prueba de ello, ha expuesto que entre 2019 y 2024, la UE aprobó aproximadamente 13.000 leyes sin un análisis de coste-beneficio que justificara su impacto real en la economía.

Una carga millonaria para las empresas

Esta ingente actividad legislativa tiene un coste directo. La carga administrativa derivada de la regulación europea se estima en 150.000 millones de euros anuales. Un dinero, ha recordado Vidal, "que no lo pierde la comisión, lo pierden las empresas, los autónomos y los trabajadores" que operan en un marco normativo que crece sin control ni evaluación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Finalmente, el experto económico ha resumido su análisis afirmando que el problema de fondo de las instituciones europeas no es la naturaleza de sus propuestas. En palabras de Vidal: "El problema de Bruselas no es que proponga mal, es que propone tarde, y encima, luego va y lo estropea convirtiéndolo en obligación".