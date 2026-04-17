Mario Alonso Puig, médico: "Es incuestionable; cuando una persona tiene una enfermedad se activa el estrés y el cortisol y cuando acompañas con amor se corta por la oxitocina"

La historia ha comenzado en el programa de radio Herrera en COPE, en la sección Reflexionando con Mario Alonso Puig. Una carta de una oyente, Rocío, leída por Curro Suárez, ha relatado un vídeo emocionante: un grupo de niños que le daba una sorpresa a su compañero de clase, Álvaro, enfermo de cáncer. El relato ha cautivado al equipo del programa, que ha localizado no solo el vídeo, sino también a sus protagonistas, gracias a la ayuda del colegio Trilema Safa y los profesores Irene y Miguel.

El protagonista, Álvaro, un niño de 10 años diagnosticado con un linfoma de Hodgkin, ha compartido un mensaje de gratitud: "Quiero dar las gracias a mi colegio, a mis profes y a mis amigos, también a mis médicos, a mis enfermeros, al hospital niño Jesús y a todos los voluntarios". Además, ha hecho un potente llamamiento a la sociedad para darle al cáncer la importancia que merece.

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El mensaje de Álvaro ha sido claro: "Yo antes no se la daba, y ahora que tengo esta enfermedad, se la doy, pero no hace falta tener esta enfermedad para darle importancia". Sus palabras, y el gesto de sus amigos, han emocionado profundamente al presentador del programa, Alberto Herrera, y a su colaborador, Mario Alonso Puig.

La gestión emocional del cáncer infantil

El doctor y cirujano Mario Alonso Puig ha calificado el gesto de los niños como una expresión de "lo más hermoso que hay un ser humano, el poder del amor, el poder de la amistad". Ha explicado que, si bien un diagnóstico de cáncer es un golpe muy duro para los niños y sus familias, los pequeños suelen mostrar "una entereza formidable", y sus familiares se convierten en "verdaderos héroes y heroínas" que sacan fuerzas para transmitir ilusión y esperanza.

A la pregunta de si hay que proteger a los niños de una realidad tan dura, Puig se ha mostrado rotundo. Basándose en su experiencia, ha afirmado que los niños "quieren conocer, son sumamente inteligentes, leen increíblemente bien el lenguaje no verbal, saben cuándo se les está mintiendo y cuándo no". Por ello, aboga por decirles la verdad, planteándola como "un diagnóstico, no es un veredicto", y usando un tono y un lenguaje adecuados a su edad para abrir un canal de confianza.

COPE El doctor Mario Alonso Puig

El poder biológico de la amistad

Puig insiste en que el apoyo de los seres queridos tiene un efecto físico y tangible. Según ha explicado, cuando una persona se siente acompañada, se corta el eje del estrés y la liberación de cortisol, una hormona que altera el sistema inmune. Esto ocurre porque la conexión humana libera oxitocina, "la hormona de la conexión humana", capaz de frenar el eje del cortisol.

Los beneficios no terminan ahí. Según Puig, esa cercanía también activa el nervio vago anterior, que produce coherencia cardíaca y favorece la liberación de DHA, una sustancia que "regula el funcionamiento del sistema inmune". Por todo ello, concluye que "el amor, por supuesto, que también cura, y que el trato es tan importante como el tratamiento".

Lo más importante en esos momentos no es que seas perfecto, es que estés presente" Mario Alonso Puig

Para fomentar este nivel de compromiso y lealtad en los niños, Puig ha ofrecido un consejo sencillo pero profundo. Reconoce el desafío de no saber qué decir o hacer, pero subraya: "Lo más importante en esos momentos no es que seas perfecto, es que estés presente". Sostiene que la sola presencia de los amigos de Álvaro, al margen de sus conocimientos médicos, ya estaba "marcando una diferencia".

Alberto Herrera, visiblemente emocionado, ha cerrado la sección celebrando las cosas buenas que suceden y mandando un mensaje a Álvaro y su clase: "El amor siempre merece la pena". Mario Alonso Puig ha secundado esta idea, definiendo el amor como "el antídoto del miedo" y afirmando que de estos niños hay que aprender lo que es la felicidad.