María Peláe en 'Radio Carlitos'

Se sube al escenario y no se transforma. No, porque ella ya es así una explosión de vida. María Pelaé cautiva moviendo los hombros, primero uno, después el otro. Quienes la han visto actuar solo saben decir: ¡Qué arte tiene!

'La Niña' es aquello de "como muestra un botón". Es la confirmación de por qué esta malagueña de 30 años es una animal encima del escenario y en los vídeos, "hay mucha teatralidad, sí, en mi última canción. Es que yo primero me imagino el vídeo y luego hago la canción". Y para el vídeo de La Niña se imaginó a señoras mayores, de pueblo, pero muy modernas, "yo la dije a mi hermana que me hizo el casting que tenía que elegir a las que se rían muy fuerte y si fuman ya mejor. Y cuando aparecieron por la cuesta del pueblo, las pobres sofocaditas, dije esas son y así aparecen al teminar el vídeo y terminamos jugando al parchís".

A María Peláe, que lleva desde los 16 años actuando con su guitarra, se le nota que le gusta lo que hace, "el que me ve en directo ve mucha energía y mucha fuerza. Lo mío es un no parar encima del escenario. Llevo 11 años con la guitarra sola encima de los escenarios. Y cuando suelto la guitarra no dejo de darlo todo".

"Como dice mi abuela, eso es enojar a Dios"

María tiene su estilo propio, pero recuerda mucho a Lola Flores. Cuando se lo dicen, María Peláe siempre responde que "cuando me oigo, eres muy Lola Flores me entra el tembleque. Eso como dice mi abuela es enojar a Dios…".

María recuerda mucho a Lola Flores porque borda el "Yo me maravillaría", la clave del parecido para la cantante se debe a que en sus canciones hay esa parte de pregón tan de Lola, "la parte pregón que para mí es como súper natural porque me he criado escuchando pregones del carnaval de Cádiz, los de Lola Flores, los pregones me salen de forma muy natural".

Tu sonido es muy contemporáneo, ¿qué relación tienes con los ritmos nuevos? "Al principio ninguna, yo me considero una señora de 65 años de mi cabeza para dentro, y el ir cantando por muchas salas de España, yo estaba muy perdida, pero me decía en algún momento encajaré y lo he encontrado y cuando canto en un concierto el "Yo me maravillaría" y niños de 14-15 años lo canta sin saber quién era Lola…eso ya para mí...".

"Es un animal de escenario"

Su próximo concierto es en septiembre con el permiso del coronavirus. A María le parece que está muy lejos todavía después de haber tenido que suspender por la pandemia el resto de actuaciones del verano, como les ha pasado a todos los cantantes.

Por ello está deseando volver a Madrid al final del verano, "con toda la distancia de seguridad, pero vamos a estar ahí para darlo todo" dice la artista malagueña a la que sus amigos, como la compañera de Cadena 100, Mar Amate, definen como un animal de escenario brutal: "conocí a María por medio de una compañera de la radio proque compartían piso y además,eran casi vecinas mía. Tiene mucho arte como artista y como persona y eso enamora, es un animal de escenario brutal. Y está encontrando su fuerza y potencia y le queda mucho recorrido por delante, nos va a sorprender mucho".

Para Mar Amate, su amiga y artista María Peláe "se basta por sí misma, el otro día hablábamos de lo difícil que es encontrar la voz propia y María la ha encontrado".

Y sobre todo, quienes la conocen y la han visto actuar los resumen así: "María tiene muchísimo ángel".