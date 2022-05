Zarzalejos:"La reunión de Puigdemont con Rusia antes de declarar la independencia ha causado estupor en la UE"

Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para valorar su papel en la comisión del Parlamento Europeo que investiga la desinformación en la UE: “Estas situaciones como la invasión de Ucrania están siempre envueltas en una estrategia muy activa de desinformación, injerencia y desestabilización que tiene a Rusia como su primer actor”.

Zarzalejos ha señalado las distintas maneras en las que Rusia y otros estados realizan estas estrategias de desinformación: “Cada vez tenemos una idea más clara de cómo se desarrollan estas estrategias. Estrategias de desinformación que se pueden realizar de muchas maneras. Desde las fake news a la captación de élites, personas contactadas por gobiernos extranjeros. Influencia cultural, financiando proyectos, medios de comunicación...Y por supuesto la financiación de partidos y asociaciones”.

Zarzalejos ha resaltado la sorpresa que ha supuesto entre sus compañeros de comisión la noticia de las reuniones de Puigdemont con personas próximas a Putin: “La Comisión ya en su primer informe pidió investigar los vínculos entre los secesionistas catalanes y Rusia. Con motivo del referéndum ilegal de 2017 ya se vio la actividad de los bots rusos y de medios de propaganda como RT y Sputnik para desacreditar el Estado. Las noticias sobre la reunión de Puigdemont en la víspera de la declaración de independencia han causado verdadero estupor en Europa”.

Además, ha recordado que los independentistas se encuentran muy aislados en Europa: “Detrás de lo de Pegasus había una coreografía para sacar el máximo rendimiento posible. Los secesionistas han intentado airear este asunto en el pleno del Parlamento europeo y no han tenido éxito. Cada vez que los secesionistas han intentado mover un tema en el Parlamento Europeo han fracasado, desde el derecho de autodeterminación, la inmunidad de Puigdemont, el tema de Pegasus, han perdido todas las votaciones”.

El espionaje al Gobierno

Preguntado sobre la decisión de relevar a Paz Esteban al frente del CNI, Zarzalejos ha asegurado que la responsabilidad de evitar que se espíe al Gobierno no recae en el servicio de inteligencia: “La seguridad de las comunicaciones del Gobierno siempre ha estado en manos del presidente del Gobierno desde la época de Felipe González. Moncloa es la responsable de mantener una red especial de comunicaciones y a partir de ahí puede pedir la intervención del CNI. Pero la responsabilidad recae en Moncloa”.

“Siempre hay alguien ahí fuera que está interesado en espiar al Gobierno, a las grandes empresas, a periodistas... Siempre hay que pensar que la seguridad puede quedar comprometida y por eso hay que mantener un nivel de alerta”.

Zarzalejos ha pedido también que se desclasifiquen las conversaciones de los independentistas grabadas por el CNI: “El teléfono no es el mejor lugar para llevar información sensible. Hay que determinar qué información se han llevado y quién se la ha llevado. Es un hecho muy grave y exige una claridad que no se ha tenido. Y que es mucho más importante que las escuchas a independentistas. Sería mucho más interesante desclasificar los contenidos de las conversaciones sobre el surgimiento de Tsunami Democràtic y los asaltos a la frontera y el aeropuerto que desclasificar las autorizaciones judiciales”.

Sobre la sentencia del TEDH sobre el caso Atristrain, que declara contrarias a los derechos humanos las detenciones incomunicadas, Zarzalejos ha asegurado que se trata de una sentencia sobre un caso concreto y que no se aplica a todas las condenas a etarras: “El TEDH no es una institución de la Unión Europea y no forma parte de la estructura de la Unión. Y el TEDH no anula condenas. Son nuestros tribunales los que tienen que delimitar el alcance de lo que el Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado. Una cosa es que el tribunal estime que la detención incomunicada en ese caso no es acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otras cosa es que se estime que cualquier incomunicación anula la condena. Será la Justicia la que tendrá que delimitar en qué casos la detención incomunicada ha sido determinante para la condena”.