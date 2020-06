Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset: “Ha sido un reto encajar tantas horas en directo"

La televisión junto con la radio ha sido el refugio de muchos durante este confinamiento. Para todos ha sido una forma de trabajar muy peculiar. Una situación que como servicio esencial se ha adaptado a contrarreloj y sin titubear. Telecinco y Cuatro superan las 20 horas de programación en directo diarias. Esto ha ocurrido en parte gracias a la labor de Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset.

Villanueva que ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' ha contado cómo ha llevado el confinamiento y el trabajo desde casa: “Lo he llevado bien, he teletrabajado mucho. Hemos tenido que hacer sudokus para ir encajándolo todo porque había que sostener mucha programación en directo y no ha sido una tarea fácil”.

La radio y la televisión, tal y como indicaba Herrera y corroboraba el director general de Contenidos de Mediaset, se han convertido en una excelente compañía frente al confinamiento: “Desde el 15 de marzo hasta el final del estado de alarma ha habido una media de consumo de televisión de 279 minutos frente a los 227 del año anterior”.

Desde que se miden las audiencias, el día 15 de marzo se registró una jornada histórica. Se registró el día con mayor consumo en la historia de la televisión con cinco horas y 46 minutos de media.

El director general de Contenidos de Mediaset ha analizado cuál es el perfil (en cuanto a tramo de edad se refiere) que ha visto Telecinco y Cuatro en este tiempo: “Apenas se han modificado las posiciones de consumo pero sí que lo hemos estudiado. Han crecido por encima del 30% el consumo de nuestros programas entre los jóvenes”.

Villanueva también ha dedicado unas palabras a Ana Rosa Quintana, líder en su tramo horario durante todo el tiempo en el que se ha vivido el confinamiento: “Ha batido un auténtico récord y creo que la gente ha ido buscando claramente sus ofertas de actualidad, información y entretenimiento”.

Carlos Herrera también ha aprovechado esta entrevista para recordar su intervención en Sálvame: “Hicimos una predicción sobre el desconfinamiento que se ha cumplido palabra por palabra”, añadía. Además, ha asegurado que no le “quiere quitar” a Belén Esteban a Jorge Javier Vázquez. El director general de Contenidos aprovechaba para calificar Sálvame como “un circo de cinco pistas”.

Respecto a los informativos, el director general de Contenidos ha asegurado que tienen muy estudiada la referencia nocturna en Mediaset: “Somos líderes de lunes a domingos en informativos de la noche, con Pedro Piqueras”, indicaba.