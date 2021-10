Vidal-Quadras, en "Herrera en COPE": "O se acomete la reforma del estado autonómico o España desaparece"

Alejo Vidal-Quadras ha contestado y reflexionado en "Herrera en COPE" a todas las cuestiones que afectan, en estos momentos, a la política española como la convención del Partido Popular -que se lleva celebrando en distintos puntos de España a lo largo de toda la semana y que culmina este fin de semana en Valencia-, partido que abandonó en 2014 "me fui porque discrepaba de las políticas indolentes, pasivas, tibias del duo Rajoy-Soraya, cómo se despercidió una legislatura, como se permitió que se celebrara el 1-O, cómo se fraguó el golpe de estado sufragado, además, por el propio estado".

¿Por qué ha participado en la convención, va a volver al PP? "Los organizadores de esta convención han querido demostrar que el PP es un partido de amplia proyección, que quiere escuchar todos los puntos de vista y por eso he participado".

Pero eso no significa que Vidal-Quadras vaya a volver a militar en el Partido Popular, por mucho que ante amigos de siempre y de otros tiempos dijera, 'os echo de menos'. "La estrategia del PP es ensanchar la base y ensanchar la base quiere decir, plantear un proyecto que resulte atractivo desde el límite con Vox, hasta los socialdemócratas descontentos con Sánchez, pero eso es un proyecto un poco confuso. Un programa que satisfaga este amplísimo espectro ha de ser inconcreto, una socialdemocracia suave con unas gotitas de liberalismo, pero eso tiene un peligro. Si haces eso puede que ganes votantes insatisfechos con Sánchez, pero puedes perder a votantes próximos a Vox".

"La política no es topología.Tienes que decir cómo vas a arreglar la economía, cómo vas a solucionar el problema con el independentismo, (...). Hay que proponer cosas concretas". Por todo ello, Vidal-Quadras rechaza entrar a formar parte de nuevo del PP de Pablo Casado, pese a ese gesto con los militantes, "fue una debilidad sentimental, no hablaba en un acto del PP desde hacía 7 años y eso me produjo ese pellizco emocional. Y dije eso de os echo de menos, no tengo intención de militar en ningún partido, además el proyecto está por definir".

"España está en peligro de desaparecer"

El que fuera presidente del PP de Cataluña y vicepresidente del Parlamento Europeo, rechaza echar marcha atrás en el estado de las autonomías, Alejo Vidal Cuadras apuesta por una reforma que hay que abordar ya si no queremos que España desaparezca.

"El estado de las autonomías es un problema de enorme magnitud, se concibió con unas intenciones buenas, pero no han cumplido su objetivo y ha generado un gasto que no podemos pagar y genera diferencias entre los españoles. Hay que reformarlo, tomar medidas, reducir el gasto, hacer un recorte enorme y esto hay que hacerlo desde el Gobierno central con una ley orgánica de saneamiento de la deuda, con una ley de educación que establezca que una familia de Cataluña o Galicia pueda escolarizar a sus hijos en el idioma del estado. Más que marcha atrás yo hablaría de racionalización del Estado autonómico o lo acometemos o España acabará desapareciendo".

"Dudo que Puigdemont sea entregado a España"

Alejo Vidal-Quadras que luchó, política y socialmente, contra el secesionismo catalán, duda mucho de que Puigdemont sea entregado a España por la justicia italiana. "Si ocurre, este Gobierno debería reaccionar, pero dudo mucho que Puigdemont sea entregada a España. La inmunidad está suspendida, podría ser entregado a España, y hay un delito en Italia semejante al de la legislación española, pero ¿qué hará el juez de la Cerdeña? Lo desconozco".

Lo que tiene claro el político catalán es que si ocurriera, el Gobierno de Pedro Sánchez tendría un problema y "los independentistas explotarían, sería el pretesto para sacar sus bases a la calle para protestar contra el estado opresor". Y si Puigdemont fuera entregado y juzgado y condenado en España, luego sería indultado como el resto de políticos del procés.

Recuerda Alejo Vidal-Quadras que "el separatismo catalán es un fenómeno político que tiene casi un siglo y medio de existencia y siempre ha querido un estado catalán fuera de España. El separatismo ha pasado por fases y distintas épocas con un desfile de siglas, pero el vector siempre apunta al mismo punto", a separarse de España.





