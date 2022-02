Verónica Zumalacárregui, en 'Herrera en COPE': “Lo divertido de la comida es comentar cómo está”

Cuando viajamos a otra parte del mundo, una de las primeras dudas que nos asalta es la comida que probaremos y cómo será el viaje. Solemos recurrir a un amigo que haya visitado ese país pero, si no tenemos a ninguna, acudimos a otras fuentes. Una de ellas, para muchos, será la periodista e influencer Verónica Zumalacárregui.

La conductora de programas de cocina como 'Me voy a comer el mundo' acaba de publicar 'La vuelta al mundo en 15 mujeres. Historias de mujeres que me han cambiado la mirada', un libro en el que muestra las vivencias y encuentros a lo largo de las decenas de países que ha visitado. Y de los platos que ha probado de los que nunca se cansa de hablar: “Lo divertido de la comida es comentar cómo está”, ha asegurado.

Pero no solo repasa los platos típicos. También se centra en las mujeres que le han impresionado a lo largo de estos viajes.

Un libro que, como ella misma ha explicado en 'Herrera en COPE' muestra quince relatos. Ella cuenta, en primera persona, “cómo he conocido a una mujer de un país distinto del mundo y hablamos sobre temas que pueden ser cotidianos para nosotros”. Los asuntos que abordan son bastante variados. Desde Europa, hasta asuntos de clase media pasando por la “conciliación laboral, la familia, el trabajo o la sexualidad”. Son temas que, como ha explicado la influencer, “están vistos desde prismas muy distintos”.

Por ejemplo, Verónica Zumalacárregui ha avanzado que una de las protagonistas de su libro es Nia, una amiga suya india que ha vivido una experiencia difícil de entender en Europa. “Se ha casado con un tipo que sus padres han seleccionado en el Tinder para padres”, ha contado. Ellos han seleccionado al candidato atendiendo a sus ganancias, su origen y su religión y han decidido que será su marido.

Otro ejemplo que la periodista nos ha puesto es algo más habitual pero no deja de ser sorprendente. El capítulo en cuestión tiene lugar en Noruega y en él se cuenta la historia de una mujer que “ya se ha divorciado varias veces, queda todos los domingos con su marido actual, y visita a sus hijos con este marido”. Pero no solo esto, también “su ex marido y los hijos que él tiene con su nueva mujer quedan con ella”, conviviendo de una forma muy natural y demostrando que el mundo está lleno de culturas distintas que abarcan más allá de los platos típicos.