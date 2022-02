La verdad sobre los heavys de Gran Vía: por qué llevan años en el mismo lugar, las drogas y si son indigentes

José y Emilio Alcázar llevan el rock en la sangre. Son gemelos y desde hace muchos años forman parte del paisaje urbano de Madrid. Conocidos en Madrid como Los Heavys de Gran Vía, llevan años reuniéndose frente al número 25 de la céntrica calle de la capital de España y lo hacen tras el cierre de la tienda de discos Madrid Rock. Aquel hecho ocurrido en 2005 marcó a estos hermanos, que eran asiduos del establecimiento. De alguna manera, es una forma de protesta reivindicando el rock y el heavy metal.

Pero, ¿qué se sabe de estos dos personajes tan populares en Madrid? José y Emilio Alcázar nacieron en el año 1966, y se criaron en el barrio de Chamberí. Posteriormente, han hecho vida en el barrio de Tetuán de la capital. Tuvieron un pasado en los 80 en los que coquetearon con la droga, aunque han sufrido la pérdida de muchos colegas debido a esta lacra. Se sienten distintos.

Hace 20 años frecuentaban las tiendas de vinilo en la Gran Vía, una calle emblemática que ha cambiado mucho. De hecho, la Gran Vía se ha convertido en su segunda casa durante dos décadas. Al principio eran asiduos de las tiendas de discos, cines y sobre todo había muchos establecimientos de segunda mano. El cierre de Madrid Rock fue un duro golpe para estos gemelos, que perdieron algo que formaba parte de su vida. “Era una calle con mucha alma, con gentes de muchos pelajes, ahora es otra cosa”, apuntan.

Miles de personas los conocen, algunos se paran a hablar, otros los fotografían y muchos los miran de reojo. Son tantas las personas que han pasado en su vida por la Gran Vía y han visto a estos hermanos con un vestuario tan llamativo que les echan una mirada de reojo, a veces pensando que no son de fiar. Para nada, como dice el refrán lasa apariencias engañan. Ellos viven en su mundo, que ha convertido en algo rutinario, pero no se meten con nadie. En su piel se nota los avatares de su vida, pero no son problemáticos.

¿VIVEN DE LA BASURA?

Echan la tarde en su rincón en la calle y luego se van a su casa. Hace ya años que dejaron claro que la noche no la querían para nada. Y es que fueron años de vicio y alcohol y eso marca. Llevan años alejados de las drogas y hoy día tienen claro que los jóvenes no deben caer en esas tentaciones. Han vivido en sus propias carnes la perdida de un hermano debido a ellas. Como dato curioso, cuando ambos hermanos van desde la casa donde viven a la Gran Vía, va uno delante y a unos metros va el otro, nunca van juntos.

¿Y cómo sobreviven? José y Emilio Alcázar viven con lo justo y sin ningún tipo de lujo.Con un carácter abierto y muy afable, los hermanos José y Emilio se dedican a vivir, no tienen ataduras materiales, no tienen cuentan corrientes. De hecho en la casa donde viven hay dos camas, una cocina pequeña y una lámpara.

ambos tenían pareja, pero cuando mostraron su rebeldía con la sociedad gran parte de la familia le dio la espalda. Ahora bien una parte les ayuda, pero necesitan un poco más. Ellos comen lo que encuentran en la basura y lo reciclan. Mucha gente tira pan pues ellos los recogen. Hay muchos productos que se desechan en comercios y grandes cadenas. Ellos rebuscan esos productos y los consumen. Han cambiado los tiempos y en general, la gente no está por dar limosna.

En algún momento quisieron llevarlos a televisión para hacerles entrevistas pero no estaban por la labor. También hubo un tiempo que hablaban a menudo con Andrés Pajares y de hecho también se han encontrado en la calle con Massiel, a la que consideran una mujer muy maja. Hablan muy bien de Alaska que también es del Atleti como ellos.

LAS AFICIONES DE JOSÉ Y EMILIO

¿Y cuáles son sus grandes aficiones en su día a día? Precisamente son grandes lectores, de hecho su vida en el hogar gira en torno a la lectura y las películas. Son seguidores del escritor J.J. Benítez, lo han leído todo de este ufólogo. La noche la dedican a leer y en otros casos en ver películas. Sus amigos les graban series y luego las ven en su casa.

José Alcázar conocido como Link y Emilio al que apodan El Puna aman la música y sobre todo el rock y el heavy metal. Emilio es un fiel seguidor de la banda AC/DC ya que asegura que le impresiona el mensaje de sus canciones. Por su parte, José mantiene que el auténtico heavy metal lo hace Judas Priest. “He escuchado cientos de veces la canción Reckless’, asegura. Las vivencias de estos hermanos podrían ser plasmadas en el futuro en un libro

-Los hermanos Alcázar viven como quieren. Está claro que un día decidieron vivir a su manera, sin meterse con nadie. Y eso hacen. Ahora bien, son tantas las vivencias e historias de estos gemelos que llaman poderosamente la atención en La Gran Vía que se podría escribir un libro. “La calle es la mejor y única universidad porque aquí estamos todos al mismo rollo y a la misma altura. Aquí no hay buenos ni malos, cada uno queda en evidencia con su actitud”, recordaban hace un tiempo en una entrevista. Eso si, aseguran que les quedan dos décadas de reunirse en el número 25 de la Gran Vía. Los viejos rockeros nunca mueren.

