El velatorio de una joven, detrás del brote de Granada: “¿Quién le dice a una madre que no nos abrace?"

Los brotes del nuevo coronavirus ascienden a 118 según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Andalucía es una de las comunidades más afectadas con 15. Uno de los últimos ha ocurrido en Granada. La Junta lo ha confirmado en el Área Metropolitano tras la celebración del velatorio de la joven promesa del tenis de Belicena Ángela Ortiz el pasado dos de julio, que ha fallecido debido a una larga enfermedad. Así lo ha explicado el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

El alcalde de la localidad, Leandro Martín, ha dicho que los vecinos "tienen que ser consecuentes" y ha pedido prudencia cuando se realicen las pruebas para evitar aglomeraciones. Una de las personas que acudió al velatorio, María Alodia, ha sido entrevistada este miércoles en 'Herrera en COPE' tras hacerse las pruebas para detectar si tiene la Covid-19. Aunque de momento no lo sabe, le dijeron que si no la llamaban no tenía el virus.

"Han dado siete positivo y ya han llamado a la familia para seguir rastreando quién de ellos lo tiene también", ha dicho. La vecina ha cerrado su comercio hasta que le confirmen si tiene el virus o no y ha confesado que vive estos momentos con "angustia" porque no sabe si la situación va a ir a peor.

Alodia fue al velatorio en torno a las nueve y media y estuvo media hora. "Cuando yo estuve, a 20 personas no llegaban. Si hubo más gente no lo puedo decir", ha explicado.

Debido a los momentos de dolor, cuando llegó la madre de la joven se levantó y la abrazó. "¿Quién le dice que no nos dé un abrazo? Es que es lógico, ni te lo piensas. Y el padre igual. Es que es una cosa muy fuerte", ha explicado.

La vecina de Belicena ha señalado que la familia probablemente esté "bastante mal" debido a lo dramático de la situación. Cientos de vecinos acudieron entre el 2 y el 3 de julio al tanatorio a mostrarle su cariño a los allegados a Ángela Ortiz, de 17 años de edad, que se había ganado el cariño y admiración de quienes le conocieron. La joven era una promesa del tenis de mesa granadino, y se había erigido como una figura de lucha y superación admirada en su municipio natal tras cinco años de batalla contra un cáncer cerebral.