Un vecino de Tenerife compra un piso y la dueña le deja a cuadros en la firma, lo mejor de Herrera en COPE

La 'okupación'es una de las grandes preocupaciones de la sociedad española en la actualidad. Desde 2018 ha crecido un 41 por ciento y las denuncias no paran de aumentar. Según datos del Ministerio del Interior, en 2022 se cifraron 16.726 denuncias en todo el territorio nacional. Todos los días se conocen nuevos casos de personas que sufren este delito de usurpación o allanamiento de sus viviendas o locales en propiedad. Exactamente, el año pasado se produjeron 46 denuncias al día. Aquí tienes el audio en el que Jon Uriarte contaba el caso de José Miguel y Rosario, dos vecinos de Tenerife.

Sin embargo, no todos los casos son iguales, y el de José Miguel y Rosario llama especialmente la atención por la forma en la que sucedió todo. Justo al comprar una vivienda en La Laguna (Tenerife), todo dio un giro de guion inesperado que dejó sin palabras a esta pareja. Una pareja que solo quería tener una casa en la que poder descansar y estar tranquilos para siempre.

En el ránking de ciudades donde se dan más casos de 'okupación' encabeza la lista Barcelona, seguida de Madrid, Gerona, Valencia, Sevilla y Tarragona. ¿Qué hay que hacer en caso de sufrir una 'okupación'? El Ministerio del Interior muestra en su página web el procedimiento a seguir, que empieza por llamar al 091 para avisar a la policía, además de anotar los datos personales de los testigos que hayan presenciado la 'okupación', no cortar los suministros de agua, luz y gas, y no impedir la entrada a quienes hayan 'okupado' la vivienda una vez que se haya producido la 'okupación'.

"La casa en la que yo vivía, la okuparon"

El propio Carlos Herrera también contó en 'Herrera en COPE' cómo fue el episodio en el que intentaron 'okupar' un piso del municipio barcelonés de Mataró en el que vivió: "Mataró es una población de 150 mil habitantes que equivale a una capital de provincia. Me he criado allí, y en la casa en la que yo vivía, la 'okuparon'", confesaba el comunicador. "Unos llaman a otros y hasta que no intervino la policía pasó bastante tiempo", relataba Carlos Herrera, evidenciando cómo se 'okupan' los pisos. Aquí tienes el audio en el que el comunicador contaba esta anécdota en 'Herrera en COPE'.





