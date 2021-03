Una víctima del ataque al SEPE: "No puedo vivir sin dinero y sin ninguna solución"

Hace una semana el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufrió un ataque informático que dejó inutilizadas sus redes informáticas. Sus empleados no han podido hacer ni una sola gestión relacionada con el paro o las prestaciones en este tiempo. Y alertan de que si la solución no se solventa de inmediato, el SEPE se enfrentará a un alud de trabajo similar al que le sacudió en marzo por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Según ha asegurado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, "durante este incidente no ha habido sustracción de datos".

Durante el fin de semana pasado, expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Secretaría General de la Administración Digital, han trabajado para devolver el servicio informático a la normalidad lo antes posible, pero de momento el sistema sigue caído y la sede electrónica es inaccesible.

Adriana es una de las personas afectadas por esta situación. A finales de febrero, cuando fue a trabajar a la tienda en la que desempeñaba sus funciones, se encontró con todo recogido y con la sociedad en vías de ser disuelta. "Esa misma tarde me apunté digitalmente al paro y desde entonces no sé nada y ya vamos para 17 días", ha dicho este martes en 'Herrera en COPE'.

"El teféfono no lo cogen y al estar ellos dados de baja no contestan", ha dicho sobre la incidencia. En la página se informa de que "en estos momentos se encuentra disponible la presolicitud de prestación individual y cita previa, paulatinamente se irán incorporando el resto de servicios al ciudadano y empresas. Los plazos de solicitud de las prestaciones se amplían en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones".

Pero el problema de Adriana es el que tienen muchas personas, pues vive sola y no puede vivir "sin dinero y sin ninguna solución. Me he quedado sin cobrar mi finiquito y mi indemnización y sin el mes de febrero", ha dicho. Por eso, Adriana busca trabajo. Es una persona "activa" que trabaja "en lo que sea".