Una vecina de Ateca (Zaragoza) cuenta cómo se están enfrentando al incendio: "Es desolador"

Las carreteras de la A-1502 A-2504, la A-2, y la N-2 y la línea de ferrocarril continúan cortadas debido al incendio de Ateca, que ya ha calcinado 14.000 hectáreas.

El fuego se inició sobre las 16.37 horas de este lunes, 18 de julio, en un monte próximo a la localidad de Bubierca y como consecuencia de su rápida evolución se han tenido que desalojar las localidades de Moros, Villalengua, Alhama de Aragón, Castejón de las Armas y Bubierca, así como la residencia de mayores de Villarroya de la Sierra. Alrededor de 1.700 personas han tenido que abandonar sus hogares y de ellas, 200 se encuentran alojadas en unas 200 se encuentran en el recinto ferial cedido por el Ayuntamiento de Calatayud.

En estos momentos, el foco está puesto en los pueblos aledaños al incendio. Cetina, Contamina, Embid de Ariza, Villarroya de la Sierra y Torrijos, podrían ser confinados o desalojados preventivamente a lo largo de la jornada dependiendo de cómo evolucione el fuego.

El presidente del Ejecutivo aragonés, Javier lambán ha destacado que la noche "ha sido muy complicada" para el operativo de extinción en el que han trabajado 200 efectivos, debido al cambio de la dirección del viento, cuyo efecto ha hecho que las llamas hayan tenido un comportamiento más descontrolado de los esperado. Por este motivo, en la localidad de Ateca, el consistorio emitió un bando para sugerir el desalojo voluntario. Asimismo, también se anunció el desalojo preventivo de Contamina, pero finalmente no se llevó a cabo.

"Es una impotencia lo que hemos vivido"



Concretamente, en Moros, una localidad de 600 habitantes, se han arrasado 5.600 hectáreas. "En principio, no se teme por la casa", comienza contando Silvia, una de las vecinas afectadas que tiene una casa rural a la que había dedicado muchos esfuerzos, en 'Herrera en COPE'. "En el casco urbano, no entró fuego. Un desastre. Las llamas están afectando a las construcciones que están en torno al pueblo. Al casco urbano lo pudieron evitar, pero no sabemos lo daños que habrá. Sí hizo daño a unas primeras casa, pero lo pudieron parar", cuenta.

"A los vecinos los reubicaron en Ateca, pero, luego, también tuvimos que ser evacuados de allí ante la terrible situación que estaba llegando", recuerda. "No puedo ni hablar. Perdonarme, pero es que es una impotencia lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo... Es muy duro lo que estamos viviendo muchos municipios de la comarca. Muy duro", reconocía la mujer entre lágrimas, dada la complicada situación que están viviendo.

"Es un horror. Estuve de voluntaria con mi hermano con la agencia de Ateca, que nos volvamos en el polideportivo. Verles allí con una bolista de medicinas... Lo único que les había dado tiempo a coger al salir de sus casas. Es aterrador. Se echan a llorar...", cuenta sobre los más mayores, dado que son pueblos en los que predominan los habitantes mayores de 65 años. "Estamos ahora en Calatayud, en el recinto ferial. No saben qué hacer ni cómo atendernos. Todo Calatayud se volcó... Desolador", informa Silvia totalmente derrumbada al hablar sobre dónde están reubicados actualmente.