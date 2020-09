Una novia se casa tras estar en coma por covid: "He tenido una celebración de vida más que una boda"

Desde la llegada del coronavirus son muchos los planes que han tenido que cambiar, aplazarse o, incluso, cancelarse: viajes, mudanzas, visitas…y bodas. Una de ellas ha sido la de Laura Martínez, que estuvo en coma inducido y 21 días en la UCI tras padecer el nuevo coronavirus. Su estado llegó a ser de tal gravedad que cuando le dieron el alta, después de más de 40 días hospitalizada, sus vecinos la recibieron con la canción 'I will survive' de Gloria Gaynor.

Por fin, el fin de semana pasado contrajo matrimonio con su gran amor, Jairo Couso, en la comarca leonesa de El Bierzo. “Le gané al covid. Que se fastidie que soy más fuerte que él”, pensó cuando avanzaba hacia el altar de la mano de su padre. Y es que, la vida le “ha dado una segunda oportunidad”. Por eso, no dudó en decir “alto y claro: Sí, quiero”.

Tras la celebración del enlace, este lunes en 'Herrera en COPE' Martínez ha dicho que no tuvo “que modificar prácticamente nada” de la organización a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades para contener la pandemia. El enlace se celebró en “un local con muchísimo sitio. No tuve que hacer nada, solo disfrutar”.

A pesar de que Laura ha visto realizado el día con el que tantas veces soñó, a lo largo de estos meses ha tenido “dudas”. Le preocupaba especialmente que los médicos le dijeran que no se podía celebrar el enlace porque sus pulmones no se lo permitían. Ahora mismo tiene la recomendación de no viajar, por lo que no ha podido saborear aún la luna de miel.

“La noche de bodas es un mito. Acaba tan cansado uno que...”, ha bromeado. “He tenido una celebración de vida más que una boda. Mi padre estaba tan nervioso que no hablaba. Hasta que no nos sentamos en el banquete no me dijo ni palabra”, ha recordado esta flamante novia.

¡Feliz vida, pareja!