Una española de 18 años encandila a la Nasa con un invento para conservar alimentos

“A mi padre le encanta hacer barbacoas. Somos cinco, pero cocina para todo el mundo. Yo estaba desayunando las sobras y dije: Esto no puede ser. El mundo no está preparado para consumir todo lo que se produce al instante”. Quien lo dice es Maitane Alonso (Bilbao, 2001), una estudiante de 18 años de segundo de Medicina en la Universidad del País Vasco (UPV). Ha inventado una máquina de conservación de alimentos galardonada en el certamen más importante del mundo de ciencia y tecnología, organizado por el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y celebrado este año en Phoenix. Allí, el proyecto de Alonso no sólo consiguió el primer premio en Sostenibilidad y el segundo en Microbiología, sino que despertó el interés de la NASA.

Según ha dicho este lunes en 'Herrera en COPE', la idea se le ocurrió por casualidad, después de que su hermano olvidase las botas de fútbol al lado de un generador. “Lo que vi fue que el olor desaparecía. Entonces, si el olor está causado por microorganismos, qué pasaría si aplicáramos este sistema a los alimentos”, pensó.

A partir de ahí comenzó a desarrollar este invento revolucionario que alarga la caducidad de los alimentos. “No solo alarga la vida útil, sino que lo hace reduciendo el uso de productos químicos que pueden tener efectos perjudiciales o desconocidos. Logramos reducir el uso de plástico en todos los hogares y se podrían evitar enfermedades causadas por la alimentación”, ha explicado.

El invento consiste en dos máquinas: una orientada a la conservación en los hogares y otra en la industria. Con él logró conquistar al jurado, y eso que en el concurso había más de 2.000 participantes de 80 países distintos.

Curiosa por naturaleza, Alonso ha dicho que le gustaría comercializar en el futuro su invento porque, además, “hay muchos tumores que están causados por problemas en la alimentación o en la preservación de alimentos”.

"Todos estamos buscando la cura contra el cáncer pero, ¿y si lo lograramos prevenir?”, ha cuestionado esta estudiante de Medicina que aspira a convertirse en oncóloga.