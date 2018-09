El tributo de 'Herrera en Cope' a los profesores que regresan a las aulas

El primer día de vuelta al trabajo nunca es fácil, pero si se junta con el de los alumnos que regresan al colegio, la combinación resulta peligrosa.

Este lunes en ' Herrera en COPE' hemos querido rendirle nuestro peculiar tributo a todos los docentes que se encargan de la educación de los jóvenes. Por eso, hemos entrevistado a una profesora que por primera vez en 38 años no regresará a las aulas y a otra que por primera vez lo hará como maestra y no como alumna.

María José García se jubila este año y no hará el camino de ida al instituto donde impartía hasta ahora Lengua y Literatura. Según ha explicado, tiene una “sensación un poco extraña”, como si todavía no se lo creyera. “No sé si me estarán esperando allí los alumnos” que van a examinarse de las asignaturas que les quedaron en junio o “qué pensarán cuando no me vean”.

Como ha dicho, ha llegado a tener hasta “38 o 39 alumnos por clase” que a buen seguro guardan un grato recuerdo de esta profesora que ha dedicado su vida a la educación.

Junto a María José también ha sido entrevistada Clara Saiz, maestra de primaria de 22 años que se va a Irlanda a impartir docencia. Según ha dicho, siempre ha querido mudarse al extranjero a estudiar o trabajar.

Aunque con un poco de morriña, ha señalado que su familia y su novio la apoyan, y que lo que busca es ganar experiencia y equivocarse cuanto antes para corregir sus propios errores con celeridad.

“Estoy bastante nerviosa, sobre todo porque quiero hacer mi trabajo de la mejor manera posible”, ha señalado. Entre sus recetas para educar a los más pequeños: no chillarles nunca y no comparar a unos con otros.