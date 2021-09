El trasfondo detrás de los botellones: "Se disuelven en esa masa y olvidan problemas y la vida anodina"

Los botellones nos han estallado en la cara en muchas ciudades españolas. Los fines de semana, miles de jóvenes se reúnen para emborracharse y protagonizar actos bandálicos en grandes urbes como Madrid, Logroño y, en especial, en Barcelona.

Este fin de semana, aprovechando que eran las fiestas de la Merced, hasta 30.000 personas - jóvenes en su mayoría- se concentraban en distintos puntos de la ciudad, no solo para beber, incluso para llevar a cabo robos, ataques al mobiliario urbano y destrozos de gran consideración.

En Madrid, la Policía Municipal ha interpuesto a lo largo del fin de semana 513 multas por botellón en la capital, casi dos centenares menos que el balance anterior y, en este caso, las grandes aglomeraciones se han producido en el Parque de Berlín, del distrito de Chamartín, donde un joven fue apuñalado de gravedad.

En Barcelona, solo en el macrobotellón de la noche del sábado en las playas de Barcelona y en las distintas concentraciones que se celebraron en otros espacios de la ciudad, se saldaron con 14 motos, una bicicleta y contenedores quemados, además del saqueo a dos restaurantes y a un bajo comercial.

La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra detuvieron a 14 jóvenes, y los servicios médicos de urgencias tuvieron que atender a 39 personas heridas.

¿Por qué hay cada vez más botellones? y, ¿por qué los jóvenes que participan en ellos son cada vez más violentos? El profesor de Sociología de la Universidad de Navarra Alejandro Navas nos ha respondido a estas preguntas en "Herrera en COPE".

El alcohol les hace olvidar los problemas

Sin duda, el análisis de lo que está ocurriendo es más complicado de lo que, en principio, podría parecernos. Hay mucho trasfondo detrás de lo que está ocurriendo.

El profesor Navas tiene claro que "irá pasando la efervescencia" que se está produciendo en estos últimos fines de semana e incide en el importante papel que en todo lo que está ocurriendo juega el alcohol y las drogas, "hay que ver el papel del alcohol en la juventud. El alcohol es placentero, grato, agradable para todos jóvenes y adultos. Como es barato es como el rito de iniciación para la edad adulta y para sentirse como uno más, acogido. Es una forma de disolverse en esa masa y de olvidar los problemas, se aislan de la vida gris y anodina y además tienen un momento de plenitud".

A esto hay que unir que la masificación sirve para "hacer caer las inhibiciones y lo que no harían solos, en medio de la masa lo hace; uno grita, el otro grita más fuerte; uno lanza la piedra. No es un grupo homogéneo, no se puede hablar de los jóvenes. Hay de todo, pero como son tantos cunde mucho, pero no toda la juventud está en el botellón".

Advierte el profesor Alejandro Navas que "la concentración de mucha gente con alcohol, droga, es el caldo de cultivo para las agresiones sexuales y eso atrae a mucha gente no solo a los jóvenes de 18 a 24".





