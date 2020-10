Toni Nadal, en COPE: "Para que uno se crea especial, debe ser especialmente tonto”

Desde el domingo, día de autos que consagró a Rafael Nadal como el más grande entre los grandes, es casi imposible no dar con alguna imagen de aquel tenista con greñas, pantalones piratas y camiseta verde que puso a París patas arriba en 2005, año de su primer Roland Garros. Ahora que se sienta al lado de Roger Federer en el olimpo y después de firmar una de sus actuaciones más brillantes en Roland Garros, su tío, Toni Nadal, ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que el domingo fue “un día especial” porque sabía de la “trascendencia del partido”.“Me pongo más nervisoso ahora cuando lo veo por la tele que en la pista”, ha dicho.

Después de ganar en 13 ocasiones el Abierto de tenis de Paris, el tío de Nadal ha explicado que cuando el mallorquín logró su primer campeonato, llamó a la Federación Española para que le enviaran la lista de los tenistas que también habían quedado campeones en la misma categoría que Nadal. “-¿Los conoces? -No. Son campeones de España como tú. Hice eso porque tenía miedo de no seguir avanzando. Cuando ganó su primer Roland Garros hice exactamente lo mismo que había hecho cuando tenía 11 años. Antes que tú este y este y este ganaron su primer Roland Garros. Todos nos creíamos que ganarían más y se quedaron con uno. Tu sabrás si quieres ser de estos que solo tienen uno o si quieres seguir intentándolo”, le dijo.

Toni Nadal ha explicado que “Rafael no es humilde. Es normal. Se sabe normal, que lo es todo el mundo. Aunque haya gente que se crea que no pisa el suelo, todos lo pisamos. Para que alguien se sienta especial, uno debe ser especialmente tonto”. Por eso, ha insistido en que su “sobrino no es más que un gran jugador de tenis. Es buena gente, pero es un gran jugador de tenis. Él no olvida que lo único que hace es pasar una pelota lo mejor posible por encima de una red”. Y es que, “cuando uno tiene un poco de éxito, se destornilla”, ha dicho Toni Nadal.

El tío del tenista ha explicado que es importante tener buena cabeza en el deporte, pero más tener aptitudes. “Si la mano no me va, no me va”. Por eso, ha insistido en la idea de que es “más fácil tener buena cabeza cuando tienes buenos golpes. Mi sobrino es muy bueno de cabeza, pero si hubiera perdido más, su cabeza sería diferente”. Como ha dicho el tío de Nadal parafraseando a un escritor alemán, “el talento se construye en la calma, el carácter en la tempestad”.