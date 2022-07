Tomás Perrate, en 'Herrera en COPE': “Me siento bastante africano”

Tomás nació en el seno de una de las grandes familias cantaoras gitanas, estaba predestinado al cante. Sin embargo, no inició su carrera musical hasta la treintena. Mientras tanto, ejerció de peluquero. De su primera actuación se dijo: “Está verde pero es un diamante de muchos quilates”. Con los años ha demostrado que la crítica tenía razón.

Uno de los motivos de su tardanza para subirse a un escenario es que en su juventud se interesó por música que no era la tradicional de su familia, y no se veía cantando en público: “Yo he sido muy aficionado al rock y al blues”. Ahora, combina su herencia con el folklore popular del siglo XVII, en el que los esclavos negros tuvieron una influencia que no ha sido reconocida. Perrate confiesa que él “se siente bastante africano”.

No hay que confundir este trabajo con el flamenco fusión, ya que en este caso no se pierde la esencia del cante: “Gozo de un pedigrí, me daría vergüenza prostituirme delante de mis ancestros, pero con mucha vergüenza intento hacer lo que me sale del corazón y de mi sangre”.