Todo sobre la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Así están juntos de nuevo"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han reconcilidado y han retomado su relación. El pasado mes de septiembre, la hija de Isabel Preysler rompió su compromiso tras hacerse públicas unas imágenes en la que el empresario le era desleal con otra mujer. "Aún estoy en shock. En cuanto salió el segundo vídeo, ya sabía que no era verdad lo que me contaba. Entiendo el amor de otra manera. Todo pasa por algo. Soy muy creyente", decía Falcó entonces.

"Para estar con una persona que no comparte mis valores, mejor que haya sido así. Mejor que sea ahora y no más adelante. Entiendo el amor de una manera distinta y quiero que me traten con respeto. Decidí apostar por mi exnovio, aposté por él y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad", agregaba. "Quiero pedir perdón porque no creía lo que aparecía en la prensa. Si no hubiera sido por vosotros, no me habría enterado de nada. No he visto todos los programas. La confianza es la base de la pareja. No imaginaba que estuviera abusando de mi confianza", señalaba, haciendo referencia a todas las pruebas que apuntaban el engaño por parte del empresario.

El vídeo de Iñigo Onieva morreandose con otra que no es Tamara Falcó ya lo ha visto todo el mundo. @salvameoficial dejad de hacer el ridículo cebando algo que ya sabemos. #YoVeoSálvame

pic.twitter.com/ZIeYM9QGY7 — Bad Benny ?? (@BadBenigno) September 23, 2022





"Hay fotos de ellos saliendo de la casa de Isabel Preysler"



"El Iñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Iñigo. Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho, pero yo siempre he creído que en una relación tiene que darse libertad, y que la base está en la confianza. Y yo no tenía problemas con eso, pero con unos límites, yo no sabía que abusaba de la confianza", zanjaba tras insistir en que "está contenta" porque "el matrimonio es un compromiso para siempre" y se había dado cuenta de la verdad antes de dar el 'sí quiero'.

No obstante, parece que ahora la ganadora de 'MasterChef Celebrity' le ha dado una segunda oportunidad a Onieva. "Es verdad, hemos vuelto", confirmaba ella. Esta noticia ha revolucionado tanto las redes sociales como los medios de comunicación, por lo que también ha llegado a las 'Revistas del corazón' de 'Herrera en COPE'.

"Dicen que están muy ilusionados de nuevo porque hacer las paces ha sido como un milagro navideño. Se reunieron a finales de noviembre, hablaron durante horas y él le propuso que le acompañase a la misa del gallo del día 24. Él fue y el día 31 también fue a la casa familiar. De hecho, hay fotos de ellos saliendo de la casa de Isabel Preysler", informa María José Navarro. "Han recuperado la cordialidad, enterraron el hacha de guerra, y una cosa ha llevado a la otra. Así que están juntos de nuevo", confirma.

