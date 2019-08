Tertulia en 'Herrera en COPE': ¿Debe decirse que los acusados por violación en Bilbao son magrebíes?

Dos de los seis detenidos el pasado viernes por su presunta implicación en una violación grupal a una joven de 18 años en el parque de Etxebarria de Bilbao han ingresado en la prisión vizcaína de Basauri por orden judicial. Los otros cuatro detenidos han quedado en libertad con la condición de presentarse todos los días en dependencias judiciales.

Los seis arrestados fueron puestos a disposición judicial en la mañana del sábado y esta madrugada el juez ha adoptado estas medidas, según ha informado este domingo la Ertzaintza. Los hombres, magrebíes y de entre 18 y 36 años, fueron detenidos en la madrugada del viernes después de que una joven acudiera a un centro hospitalario donde relató haber sufrido una agresión sexual en grupo horas antes.

El origen de los acusados por violación ha sido uno de los grandes debates de las últimas horas. ¿Debe decirse su procedencia? ¿Debe publicarse que son magrebíes? En su monólogo de este lunes, Antonio Herraiz ha hablado alto y claro: "Como dato vaya por delante que los seis son magrebíes. Concretamente, según ha podido saber COPE, argelinos. Decir su origen no es demonizar a nadie. Un violador es un violador al venga de dode venga", ha dicho.

Y ha puesto ejemplos. "Al igual que tras la detención de la manada de los Sanfermines de Pamplona se especificó que eran de Sevilla o que el autor de la matanza de Texas es un supremacista blanco. Es lo mismo que decir que los detenidos en Bilbao son magrebíes. Ya sé que hay colectivos que se sacan de la manga eso de que especificar la nacionalidad de origen es de racistas. Pero quizá son los mismos que se echaron a la calle cuando conocimos lo de Pamplona y ahora no se les escucha. O al menos no con tanta fuerza con un hecho tan denunciable como es esta violación en grupo.

Ya en el tiempo de debate, Antonio San José ha reconocido que es un tema muy delicado. "Como periodista, creo que es un dato importante saber la procedencia de quiénes son los autores del delito. Forma parte de la propia noticia. Eso no es poner el acento contra nadie ni fomentar el racismo", ha dicho.

Ignacio Camacho ha sido más directo: "Los de La Manada eran sevillanos y no se puede decir que otras manadas, en abundante mayoría estadística, son magrebíes. Si resultase verdad que al menos un 60% de los últimos casos son extranjeros de origen norteafricano, a lo mejor es que igual de tener un problema de cultura machista como sugiere el discurso feminista, a lo mejor tenemos un problema de integración migratoria"

Por último, Chencho Arias apuntaba en la misma dirección. "No me gusta que se subraye que son del norte de África. Pero si se dijo que los de Pamplona eran sevillanos y uno Guardia Civil, ¿por qué no se va a decir en este caso que son argelinos?", ha dicho.