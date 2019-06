Teresa Jiménez Becerril, sobre la entrevista a Otegi: "A Sánchez le viene bien para su investidura"

La entrevista de ayer en el Canal 24h de RTVE a Arnaldo Otegi, lider de EH Bildu, ha provocado las críticas de numerosos partidos políticos. Para comentar esta entrevista ha participado en 'Herrera en COPE' Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto Jiménez-Becerril, asesinado por ETA, y diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

Jiménez-Becerril ha destacado que “lo mínimo que se puede hacer es un apagón informativo”, pero también ha reconocido que “eso no vale para nada”, sino que simplemente sirve para parar la impotencia que sienten ante esta “humillación a las víctimas”. La diputada ha recordado que “no estamos hablando de una persona normal” y que no se trata de libertad de información porque se trata de una persona que “ha dicho repetidas veces que los asesinatos de ETA eran necesarios y cuando los ha condenado con la 'boca chica' siempre ha puesto un 'pero'”. Y también ha avisado que “si este hombre no quería que se armase esto que no hubiese secuestrado, que no fuese parte de ETA”.

La diputada popular ha comentado que desde su partido han pedido responsabilidades por la entrevista, y ha destacado que “el responsable último es Pedro Sánchez”, al cual esta entrevista “le viene bien para su investidura”. Pero Jiménez-Becerril ha avisado que hay que pensar en que hay gente que no es capaz de pasar página porque sale este hombre en televisión y que ella no se imagina dentro de unos años a los asesinos de la sala Bataclán en la televisión pública francesa dentro de unos años “porque es inmoral”.

Hoy, además, en el Congreso de los Diputados se realiza un homenaje a las víctimas del terrorismo. La diputada del Partido Popular ha reconocido que ella sí va a acudir al acto porque es diputada, aunque hay otras víctimas que no van a ir al acto, pero ella va a estar “con absoluto desprecio hacia los que podían haber parado esta infamia”. Jiménez-Becerril también ha querido dejar claro que respeta a los que no vayan al acto y que ella va estando de la parte de las víctimas “de verdad”.

Jiménez-Becerril también ha querido destacar que los estatutos de la televisión pone que tiene que representar unos valores cívicos y aún así “han llevado a una persona que asesinaba y no se arrepiente”, Además, la diputada ha recordado que se trata de una persona que está inhabilitada hasta 2021 y “no debería poder aparecer en la televisión pública”. También ha recordado que “no estamos en campaña” y, por lo tanto, “no era necesario u obligatorio, a menos que lo fuese para los planes políticos del presidente del gobierno”.