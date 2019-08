Terapias con perros de agua para ayudar a los niños con discapacidad

Agustín Bravo ha entrevistado en ‘Herrera en COPE’ a los responsables de la EcoEscuela de San Fernando (Cádiz). Este centro escolar tiene un programa de terapias con perros de agua para los alumnos. Antonio García es el “creador” de esta raza de perros para terapia, empezó a criarlos a finales de los años 70 en Ubrique. “Un perro de agua español se adapta a cualquier situación ambiental y familiar”, afirma García y añade que “el perro no tiene prejuicios sobre las personas, pueda estar con un niño con síndrome de Down o con una persona mayor”. Los perros de agua son lanosos y, por lo tanto, los pacientes no tienen por qué preocuparse si son alérgicos al pelo o no.

José Luis Romero es el director de la EcoEscuela y la define como “un colegio pequeñito y familiar”. La EcoEscuela es un proyecto internacional que en Andalucía está incluido dentro del programa Aldea Educación Ambiental de la Junta. “Los alumnos son los protagonistas ya que van tomando conciencia de su entorno, van siendo críticos y constructivos para entre todos hacer un mundo más bonito y mejor”, explica Romero y añade que para ellos es “muy importante el contacto con la naturaleza”. Una de las actividades que tienen es el Safari de Caca. “Viendo la poca conciencia que tenemos los humanos en dejar los excrementos en las calles de nuestro barrio nos llevó a hacernos preguntas y a plantear un plan de trabajo de cómo hacer favorecer esa conciencia cívica y ciudadana”, afirma el director. El programa tiene como objetivo que los niños estén en contacto con los animales. La terapia con los perros de agua de inicio en 2008 y eso ayuda a que los alumnos mejoren sus relaciones entre iguales, entre los humanos.