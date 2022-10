Teniente General Gan Pampols, sobre la amenaza nuclear de Putin: "La probabilidad, por pequeña que sea, tambié

Es muy difícil no sentirse inquieto con el aumento gradual de la tensión en la guerra de Ucrania, sobre todo después de la respuesta de Vladímir Putin lanzando 83 misiles a diferentes puntos del país ucraniano, tras la destrucción del puente que une a Rusia con Crimea. Para conocer más a fondo lo que está sucendiendo, y si esto último que ha ocurrido es una relación causa y efecto directa, en 'Herrera en COPE' hemos vuelto a hablar con Francisco Gan Pampols, Teniente General del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva-. "Es una acción típica de represalia en la que se devuelve de forma aumentada más cruel, más destructiva el daño que se ha percibido. De tal manera que lo que se hace es proceder a pasar de la disuasión a la acción, intentando colocar en la mente del decisor contrario una evaluación constante de daños respecto a lo que está dispuesto a infligir y aceptar", argumentaba sobre lo que había hecho Putin.

En este caso, el teniente general ha explicado "el grado de precisión" que tienen este tipo de armas: "Funciona por lo que se llama 'error probable circular', son pequeños. Para evitar los daños colaterales, cuando se alejen de los objetivos, no situarlos en medio de zonas urbanizadas o zonas donde sería posible el que esos daños colaterales sean elevados", contaba, asegurando que lo que puede hacer Putin es "dañar, y muy seriamente, infraestructuras críticas que equivaldrían a colocar las condiciones de vida en situación muy delicada". En cuanto a la ofensiva en el puente de Kerch, al que Rusia ha respondido con múltiples misiles, el Teniente General cree que no ha sido un "ataque de falsa bandera": "De la misma manera que les dije que me parecía muy extraño que los dos gasoductos fueran destruidos en un momento determinado, cuando se acababa de firmar un acuerdo con Noruega y Alemania había intentado negociar, yo no sé quién lo ha hecho, pero las posibilidades son varias, no es una sola. En el caso del puente es más de lo mismo, el que se pega un tiro en el pie es la Federación Rusa porque es la única vía que le permite seguir suministrando armamento, material y equipo, carburante y alimentación a Crimea".

Los misiles balísticos

Lo primero que hay que conocer sobre los misiles balísticos son las plataformas que tienen. En este aspecto, el teniente general lo ha explicado con máximo detalle: "Las hay terrestres, normalmente móviles (camiones), que tienen unos sistemas de disparo que permiten alzar el arma sobre la plataforma, iniciar el sistema y lanzarlo. También los hay desde plataformas de superficies navales o submarinos; y también los hay que se lanzan desde aviones. Para este tipo de actuación se lanzarían misiles crucero. Unos misiles que no tienen una trayectoria balística y tienen una trayectoria adaptada a la superficie de la tierra", señalaba, explicando cómo funcionaban estos misiles: "Tienen un sistema en el que se fijan las coordenadas del objetivo y esas coordenadas se van actualizando en los sistemas de guiado del arma y, a medida que se va aproximando, va efectuando correcciones -si son necesarias- por temperatura, viento, etc., y esto se complementa -en el caso de los misiles crucero- con unos sistemas de guiado que le permiten reproducir la superficie de la tierra".

"Se diseñan para poder llevar carga convencional y carga nuclear. Es la ojiva, la parte delantera del misil, la que puede cargar explosivo convencional o un artefacto nuclear", contaba Francisco Gan Pampols. Ante la pregunta de Carlos Herrera sobre si Putin se ha sentido tentado a dar ese paso a nivel nuclear: "Mientras exista la posibilidad, es decir existe el sistema, la probabilidad, por pequeña que sea, también existe. Yo creo que hasta ahora no se ha sentido impelido a utilizarlo porque no se ha visto lo suficientemente presionado o no se ha visto al final de un camino, porque si decide emplearlo sabe que será un punto sin retorno. A partir de ese momento, todo lo que tenga que ver con posibilidad de negociación, de aproximación, se complicará extraordinariamente y, además, entrarán en juego otros elementos que ahora mismo no podemos cuantificar", se sinceraba el Teniente General, añadiendo que si esto se diese habría que ver cómo reaccionaría la OTAN y cómo reacciona, "si reaccionase sobre fuerzas rusas en Ucrania o en el Mar Negro es una declaración de guerra".









La importancia del puente de Kerch

El Teniente General ha explicado dos situaciones que se dan, sobre la importancia que tiene el puente derribado que unía a Rusia con Crimea: "Hay una parte de la sociedad rusa que no entiende cómo se acepta una humillación. Y, después, es que es muy importante para la Federación Rusa porque si el corredor terrestre que se consiguió a través de Mariúpol y Meritópol que era el que le permitía acceder a Ucrania desde tierra, se llegara a cortar por la ofensiva ucraniana, la única forma de abastecer a la península de Crimea sería a través de ese puente o los ferries que cruzan ese Mar de Azov", explicaba. Sin embargo, Francisco Gan Pampols ha asegurado que hay un problema añadido a esto y es que, "Ucrania puede controlar el único acceso de agua potable que suministra la península de Crimea que, además, ha sufrido una sequía grave. De tal manera que si llegase a cortar ese canal, colocaría a Crimea en una situación todavía más delicada", zanjaba el Teniente General.