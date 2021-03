Teddy Bautista, en COPE: "Me he sentido acosado, pero no tanto yo, sino mis hijos"

Teddy Bautista, expresidente de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE), ha sido entrevistado este lunes en 'herrera en COPE' después de que la Audiencia Nacional lo haya absuelto por el presunto desvío de fondos de la entidad, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas que iban desde los dos años a los doce años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil y asociación ilícita.

Según le ha confesado a Carlos Herrera, aunque no le gusta dramatizar porque “la vida viene asi”, no lo ha pasado bien. Si bien la justicia ha llegado muy tarde, tras diez años en el banquillo, Bautista celebra que “la misma justicia que comete el error es la misma justicia que lo subsana y que lo devuelve al equilibrio natural”.

El expresidente de la SGAE no se ha sentido solo todos estos años porque es una persona que a lo largo de la vida ha ido “cultivando relación amistosa con una serie de gente que al final ahí es donde se demuestra quiénes son amigos y quiénes son conocidos. He tenido la suerte de conservar a los mejores, por eso no me he sentido solo".

“Me he sentido acosado, pero no tanto yo, que soy de naturaleza frugal, estoico, sino por mi familia, mis hijos. Mis hijos han tenido que aguantar lo que no te puedes imaginar, los he tenido que cambiar tres veces de colegio, otras tres veces de universidad hasta que al final han tenido que salir fuera y completar su formación y su vocación fuera de España”, ha confesado Teddy Bautista.

El calvario judicial y personal del artista, que supuso también un varapalo para la propia sociedad ante la opinión pública al entrar agentes de la Guardia Civil en el palacio Longoria (Madrid), comenzó hace diez años, cuando fue detenido el 1 de julio de 2011 apenas unas horas después de que hubiera sido reelegido para cuatros años de mandato, cargo al que renunció, tras las pesquisas policiales a raíz de una denuncia en 2007 de la Asociación de Internautas, Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit) y de la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (Vache).